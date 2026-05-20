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Estátua em homenagem a Pelé é instalada no Estádio Jalisco, em Guadalajara

Seleção disputou 11 jogos e duas Copas no estádio

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
10:19
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Estátua de Pelé instalada em frente ao Estádio Jalisco, em Guadalajara, no Méxixo (Ulises Ruiz/AFP)
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Em frente ao Estádio Jalisco, em Guadalajara, foi instalada uma homenagem ao ídolo brasileiro Pelé, com cerca de 10 metros de altura. O Jalisco marcou a trajetória da Seleção Brasileira até a final da Copa do Mundo de 1970, onde foram disputadas cinco das seis partidas da campanha do Brasil. Apenas na decisão contra a Itália, o estádio de Guadalajara não recebeu o Brasil. A grande final foi no estádio Azteca, onde a Seleção se consagrou tricampeã do mundo. 

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Estátua de Pelé instalada em frente ao Estádio Jalisco, em Guadalajara, no Méxixo (Ulises Ruiz/AFP)
Estátua de Pelé instalada em frente ao Estádio Jalisco, em Guadalajara, no Méxixo (Ulises Ruiz/AFP)

O Jalisco também foi palco de outras cinco partidas da Seleção Brasileira na Copa de 1986. A estátua de Pelé, para além da homenagem, também representa uma revitalização urbana da região do estádio. Nesta Copa do Mundo, apesar de o México ser uma das cidades-sedes, o Jalisco não sediará nenhum jogo da competição.

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Apenas três estádios mexicanos sediarão partidas do Mundial, que acontece a partir de 11 de junho, no Canadá, Estados Unidos e México: Estádio Azteca, na Cidade do México, o Estádio Akron, em Jalisco, e o Estádio BBVA, em Monterrey

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O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey, pelo grupo C da competição.

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