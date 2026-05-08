Conheça o Atlanta Stadium, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo
Além de uma semifinal, estádio sediará outros sete jogos da competição
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Localizado em Atlanta, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, o Atlanta Stadium, também conhecido como The Benz, é um estádio utilizado pelo Atlanta Falcons, da National Football League (NFL), e pelo Atlanta United FC, na Major League Soccer (MLS). Avaliada em 1,6 bilhão de dólares, a arena é a sucessora do Georgia Dome, demolido em 2017. Mesmo ainda recente, o estádio será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo.
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O apelido The Benz varia do nome oficial, Mercedes-Benz Stadium, e foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.
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Foco em uma melhor experiência
A arena foi projetada visando uma melhor experiência para os torcedores e possui mais de 90 metros de altura. Sua estrutura possui uma cobertura retrátil e um telão de 360 graus que contribui para uma boa visibilidade de todos os espectadores. Mesmo inaugurado há apenas nove anos (2017), o Atlanta é o queridinho dos torcedores locais e turistas. A fama se dá à política amigável de acessibilidade nos preços e à inclusão de cadeiras alimentares dentro do estádio.
Mesmo ainda bem novo, além de partidas pela MLS e NFL, o estádio também foi palco de jogos do MLS All-Star e do Super Bowl LIII, em 2019, ano em que o New England Patriots se sagrou campeão da temporada 2018 derrotando o Los Angeles Rams por 13 a 3.
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🏟️ Ficha técnica
- Nome oficial com a FIFA: Atlanta Stadium
- Localização: Atlanta, Georgia, EUA
- Capacidade: 75.000
- Inauguração: 2017
📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)
- 15 de junho (Sexta-feira): Espanha x Cabo Verde (Grupo H)
- 18 de junho (Quinta-feira): Tchéquia x África do Sul (Grupo A)
- 21 de junho (Domingo): Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
- 24 de junho (Quarta-feira): Marrocos x Haiti (Grupo C)
- 27 de junho (Sábado): República Democrática do Congo x Uzbequistão (Grupo K)
- 1 de julho (Quarta-feira): 32 avos de final
- 7 de julho (Terça-feira): Oitavas de final
- 15 de julho (Quarta-feira): Semifinal
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