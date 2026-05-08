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Conheça o Atlanta Stadium, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo

Além de uma semifinal, estádio sediará outros sete jogos da competição

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
15:27
Atlanta Stadium (Divulgação/X)
imagem cameraAtlanta Stadium (Divulgação/X)
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Localizado em Atlanta, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, o Atlanta Stadium, também conhecido como The Benz, é um estádio utilizado pelo Atlanta Falcons, da National Football League (NFL), e pelo Atlanta United FC, na Major League Soccer (MLS). Avaliada em 1,6 bilhão de dólares, a arena é a sucessora do Georgia Dome, demolido em 2017. Mesmo ainda recente, o estádio será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo.

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O apelido The Benz varia do nome oficial, Mercedes-Benz Stadium, e foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.  

➡️ Fifa altera nome de estádios da Copa do Mundo; entenda regra

Atlanta Stadium em jogo válido pela MLS (Reprodução/FIFAUTEAM.COM)
Atlanta Stadium em jogo válido pela MLS (Reprodução/FIFAUTEAM.COM)

Foco em uma melhor experiência

A arena foi projetada visando uma melhor experiência para os torcedores e possui mais de 90 metros de altura. Sua estrutura possui uma cobertura retrátil e um telão de 360 graus que contribui para uma boa visibilidade de todos os espectadores. Mesmo inaugurado há apenas nove anos (2017), o Atlanta é o queridinho dos torcedores locais e turistas. A fama se dá à política amigável de acessibilidade nos preços e à inclusão de cadeiras alimentares dentro do estádio. 

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Mesmo ainda bem novo, além de partidas pela MLS e NFL, o estádio também foi palco de jogos do MLS All-Star e do Super Bowl LIII, em 2019, ano em que o New England Patriots se sagrou campeão da temporada 2018 derrotando o Los Angeles Rams por 13 a 3.  

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🏟️ Ficha técnica

  • Nome oficial com a FIFA: Atlanta Stadium
  • Localização: Atlanta, Georgia, EUA
  • Capacidade: 75.000
  • Inauguração: 2017

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

  • 15 de junho (Sexta-feira): Espanha x Cabo Verde (Grupo H)
  • 18 de junho (Quinta-feira): Tchéquia x África do Sul (Grupo A)
  • 21 de junho (Domingo): Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
  • 24 de junho (Quarta-feira): Marrocos x Haiti (Grupo C)
  • 27 de junho (Sábado): República Democrática do Congo x Uzbequistão (Grupo K)
  • 1 de julho (Quarta-feira): 32 avos de final   
  • 7 de julho (Terça-feira): Oitavas de final
  • 15 de julho (Quarta-feira): Semifinal

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