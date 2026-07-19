Surpresa? Veja o ranking da Fifa após o fim da Copa do Mundo de 2026 Seleção perde uma posição e fica atrás das quatro semifinalistas deste ano

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19), com a decisão entre Espanha e Argentina. A 23ª edição da história do torneio foi a primeira disputada por 48 seleções e realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Abaixo, o Lance! mostra como ficou o ranking das seleções masculinas da Fifa após o término da competição.

➡️Monte a seleção dos melhores da Copa do Mundo 2026

Ranking da Fifa atualizado 🔢

1º ao 25º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 🥇 1º 🇪🇸 Espanha — 1995,88 🥈 2º 🇦🇷 Argentina — 1970,37 3º 🇫🇷 França — 1948,97 4º 🏴 Inglaterra — 1889,42 5º 🇧🇷 Brasil ⬇️ 1 1804,92 6º 🇲🇦 Marrocos ⬆️ 1 1803,99 7º 🇵🇹 Portugal ⬇️ 2 1787,85 8º 🇧🇪 Bélgica ⬆️ 1 1778,36 9º 🇳🇱 Holanda ⬆️ 1 1775,54 10º 🇲🇽 México ⬆️ 4 1754,30 11º 🇨🇴 Colômbia ⬇️ 2 1739,89 12º 🇩🇪 Alemanha ⬇️ 2 1726,22 13º 🇭🇷 Croácia ⬇️ 2 1723,05 14º 🇨🇭 Suíça ⬆️ 5 1710,88 15º 🇮🇹 Itália ⬇️ 3 1704,73 16º 🇺🇸 Estados Unidos ⬇️ 1 1690,33 17º 🇯🇵 Japão ⬇️ 1 1673,68 18º 🇸🇳 Senegal ⬇️ 3 1653,43 19º 🇳🇴 Noruega ⬆️ 12 1651,29 20º 🇺🇾 Uruguai ⬇️ 4 1634,70 21º 🇩🇰 Dinamarca — 1619,47 22º 🇮🇷 Irã ⬇️ 2 1609,85 23º 🇦🇹 Áustria ⬇️ 1 1598,82 24º 🇪🇬 Egito ⬆️ 5 1597,04 25º 🇪🇨 Equador ⬇️ 2 1592,59

26º ao 50º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 26º 🇳🇬 Nigéria — 1585,02 27º 🇹🇷 Turquia ⬆️ 5 1582,54 28º 🇦🇺 Austrália ⬆️ 1 1581,51 29º 🇩🇿 Argélia ⬆️ 1 1576,80 30º 🇨🇦 Canadá — 1571,34 31º 🇨🇮 Costa do Marfim ⬇️ 2 1565,47 32º 🇰🇷 República da Coreia ⬇️ 7 1558,72 33º 🇺🇦 Ucrânia ⬇️ 1 1549,29 34º 🇵🇾 Paraguai ⬇️ 7 1542,48 35º 🇷🇺 Rússia — 1529,60 36º 🇵🇱 Polônia — 1526,18 37º 🇸🇪 Suécia ⬇️ 1 1525,58 38º 🏴 País de Gales ⬇️ 1 1516,95 39º 🇭🇺 Hungria — 1506,39 40º 🇷🇸 Sérvia ⬇️ 3 1502,13 41º 🇨🇩 RD do Congo ⬆️ 5 1495,48 42º 🏴 Escócia — 1491,22 43º 🇨🇲 Camarões ⬇️ 1 1481,24 44º 🇵🇦 Panamá ⬆️ 10 1478,41 45º 🇸🇰 Eslováquia ⬇️ 2 1473,66 46º 🇬🇷 Grécia ⬇️ 2 1473,19 47º 🇻🇪 Venezuela ⬇️ 2 1469,18 48º 🇨🇿 Tchéquia ⬇️ 8 1467,26 49º 🇨🇱 Chile ⬇️ 2 1458,20 50º 🇵🇪 Peru ⬇️ 2 1457,69

51º ao 75º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 51º 🇨🇷 Costa Rica ⬇️ 2 1456,03 52º 🇷🇴 Romênia ⬇️ 2 1455,89 53º 🇲🇱 Mali ⬇️ 2 1455,59 54º 🇿🇦 África do Sul ⬇️ 6 1451,24 55º 🇮🇪 República da Irlanda ⬇️ 3 1441,10 56º 🇸🇮 Eslovênia ⬇️ 3 1441,09 57º 🇹🇳 Tunísia ⬇️ 12 1426,58 58º 🇸🇦 Arábia Saudita ⬇️ 3 1425,52 59º 🇶🇦 Catar ⬇️ 3 1411,06 60º 🇺🇿 Uzbequistão ⬆️ 10 1409,73 61º 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina ⬇️ 3 1408,93 62º 🇧🇫 Burkina Faso — 1406,99 63º 🇮🇶 Iraque ⬇️ 6 1404,17 64º 🇨🇻 Cabo Verde ⬇️ 3 1402,97 65º 🇬🇭 Gana ⬆️ 8 1387,00 66º 🇭🇳 Honduras ⬇️ 1 1378,97 67º 🇦🇱 Albânia ⬇️ 1 1376,03 68º 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos — 1370,47 69º 🇲🇰 Macedônia do Norte — 1369,16 70º 🇬🇧 Irlanda do Norte — 1365,30 71º 🇯🇲 Jamaica — 1357,84 72º 🇬🇪 Geórgia — 1355,26 73º 🇯🇴 Jordânia ⬇️ 10 1350,41 74º 🇮🇸 Islândia — 1342,77 75º 🇫🇮 Finlândia — 1341,92

76º ao 100º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 76º 🇮🇱 Israel — 1333,90 77º 🇧🇴 Bolívia — 1326,00 78º 🇽🇰 Kosovo — 1319,12 79º 🇴🇲 Omã — 1306,90 80º 🇲🇪 Montenegro — 1301,98 81º 🇬🇳 Guiné — 1295,60 82º 🇨🇼 Curaçau — 1285,64 83º 🇸🇾 Síria ⬆️ 1 1283,05 84º 🇬🇦 Gabão ⬇️ 2 1272,51 85º 🇧🇬 Bulgária ⬇️ 2 1271,68 86º 🇳🇿 Nova Zelândia ⬇️ 1 1269,80 87º 🇦🇴 Angola ⬇️ 1 1265,58 88º 🇭🇹 Haiti ⬇️ 5 1264,58 89º 🇺🇬 Uganda — 1264,09 90º 🇿🇲 Zâmbia — 1255,82 91º 🇨🇳 China — 1254,81 92º 🇧🇭 Bahrein — 1254,41 93º 🇧🇯 Benin — 1252,17 94º 🇹🇭 Tailândia — 1250,80 95º 🇵🇸 Palestina — 1243,71 96º 🇧🇾 Belarus — 1242,88 97º 🇬🇹 Guatemala — 1238,74 98º 🇱🇺 Luxemburgo — 1232,82 99º 🇻🇳 Vietnã — 1227,20 100º 🇸🇻 El Salvador — 1225,34

Legenda:

⬆️ subiu no ranking

⬇️ caiu no ranking

— sem alteração informada

Como funciona o ranking da Fifa? 🔎

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

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Saiba como funciona o algoritmo SUM:

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

Pbefore: Pontos antes do jogo

I: Importância do jogo

W: resultado do jogo

We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa

I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa

I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações

I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações

I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo

I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final

I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações

I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final

I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

Vitória = 1 ponto

Empate = 0,5 pontos

Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)

Ranking Fifa: a taça da Copa do Mundo é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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