Conheça o Estádio Guadalajara, o 'vulcão' que será palco da Copa do Mundo 2026
Casa do Chivas será sede de quatro confrontos da fase de grupos
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Localizado em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara, o Estádio Guadalajara é uma das joias arquitetônicas da Copa do Mundo. Com seu design esférico que remete a um coliseu e uma fachada que lembra um vulcão coberto por vegetação, o estádio garante visibilidade privilegiada de qualquer setor para os seus 48 mil espectadores.
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Inaugurado em 2010, o local é a casa do Chivas Guadalajara e carrega um histórico de grandes decisões internacionais, tendo sido palco de finais da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Concacaf.
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Ficha Técnica
Localização: Zapopan, Jalisco, México
Capacidade: 48.000 torcedores
Inauguração: 2010
Principais eventos: Jogos Pan-Americanos 2011, Mundial Sub-17 (2011) e Final da Libertadores 2010.
Mudança de nome para a Copa do Mundo
Durante a Copa do Mundo de 2026, o estádio deixará de lado o nome comercial "Akron" e será oficialmente identificado pela Fifa apenas como Estadio Guadalajara. A medida atende às diretrizes de neutralidade da entidade, que proíbem o uso de nomes de patrocinadores (os chamados naming rights) nos estádios durante as competições oficiais, garantindo a exclusividade apenas aos parceiros globais da FIFA.
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Fato Curioso: O batismo de Chicharito
A inauguração do estádio contou com um roteiro diferente. O amistoso entre Guadalajara e Manchester United marcou a transferência de Chicharito Hernández para o clube inglês. O atacante jogou um tempo por cada equipe e teve a honra de marcar o primeiro gol da história da arena, consolidando-se como um grande nome do local.
Histórico contra brasileiros
Para o torcedor brasileiro, o estádio traz lembranças de título. Foi lá que o Internacional venceu o Chivas por 2 a 1 no primeiro jogo da final da Libertadores de 2010, criando o caminho para o bicampeonato colorado. Em 2026, o estádio volta ao cenário global para receber potências como Uruguai, Espanha e a própria seleção mexicana.
Agenda na Copa do Mundo 2026 (Horários de Brasília)
O Estádio Guadalajara será sede de quatro partidas da fase de grupos:
11/06 (Quinta-feira): Coreia do Sul x Tchéquia
18/06 (Quinta-feira): México x Coreia do Sul
23/06 (Terça-feira): Colômbia x RD do Congo
26/06 (Sexta-feira): Uruguai x Espanha
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