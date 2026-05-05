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Conheça o Estádio Guadalajara, o 'vulcão' que será palco da Copa do Mundo 2026

Casa do Chivas será sede de quatro confrontos da fase de grupos

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
07:30
Estádio Akron
imagem cameraEstádio Akron, casa do Chivas e palco da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação)
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Localizado em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara, o Estádio Guadalajara é uma das joias arquitetônicas da Copa do Mundo. Com seu design esférico que remete a um coliseu e uma fachada que lembra um vulcão coberto por vegetação, o estádio garante visibilidade privilegiada de qualquer setor para os seus 48 mil espectadores.

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Inaugurado em 2010, o local é a casa do Chivas Guadalajara e carrega um histórico de grandes decisões internacionais, tendo sido palco de finais da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Concacaf.

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Ficha Técnica

Localização: Zapopan, Jalisco, México

Capacidade: 48.000 torcedores

Inauguração: 2010

Principais eventos: Jogos Pan-Americanos 2011, Mundial Sub-17 (2011) e Final da Libertadores 2010.

Mudança de nome para a Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo de 2026, o estádio deixará de lado o nome comercial "Akron" e será oficialmente identificado pela Fifa apenas como Estadio Guadalajara. A medida atende às diretrizes de neutralidade da entidade, que proíbem o uso de nomes de patrocinadores (os chamados naming rights) nos estádios durante as competições oficiais, garantindo a exclusividade apenas aos parceiros globais da FIFA.

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➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Fato Curioso: O batismo de Chicharito

A inauguração do estádio contou com um roteiro diferente. O amistoso entre Guadalajara e Manchester United marcou a transferência de Chicharito Hernández para o clube inglês. O atacante jogou um tempo por cada equipe e teve a honra de marcar o primeiro gol da história da arena, consolidando-se como um grande nome do local.

Chicharito Hernández - Chivas Guadalajara
Foto: OSVALDO AGUILAR

Histórico contra brasileiros

Para o torcedor brasileiro, o estádio traz lembranças de título. Foi lá que o Internacional venceu o Chivas por 2 a 1 no primeiro jogo da final da Libertadores de 2010, criando o caminho para o bicampeonato colorado. Em 2026, o estádio volta ao cenário global para receber potências como Uruguai, Espanha e a própria seleção mexicana.

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Agenda na Copa do Mundo 2026 (Horários de Brasília)

O Estádio Guadalajara será sede de quatro partidas da fase de grupos:

11/06 (Quinta-feira): Coreia do Sul x Tchéquia

18/06 (Quinta-feira): México x Coreia do Sul

23/06 (Terça-feira): Colômbia x RD do Congo

26/06 (Sexta-feira): Uruguai x Espanha

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