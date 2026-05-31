O GEHA Field at Arrowhead Stadium (rebatizado pela Fifa como Kansas City Stadium) desembarca na Copa do Mundo 2026 trazendo a fama de ser um dos territórios mais hostis e barulhentos do planeta. Inaugurado em 1972 e consagrado como o templo do Kansas City Chiefs na NFL, o gigante de concreto no estado do Missouri promete traduzir a tradicional atmosfera do futebol americano para o esporte da bola redonda.

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Estádio mais barulhento do mundo

O grande cartão de visitas do GEHA Field é o seu formato em forma de bacia, projetado especificamente para reter o som. O estádio ostenta uma marca oficial no Guinness World Records: durante uma partida da NFL, a torcida local atingiu impressionantes 142,2 decibéis. Para se ter uma ideia, a marca supera o ruído de um avião a jato na pista de decolagem. Essa pressão sonora incomparável será uma das armas da sede para encantar e intimidar as seleções globais.

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Logística e reformas para o Mundial

Com capacidade para 73.000 espectadores, a arena passou por um plano rigoroso de modernização para se adequar às exigências da Fifa. Como o formato original de futebol americano é mais estreito, o estádio precisou de reformas estruturais para alargar o gramado para o padrão internacional de 105 metros por 68 metros. Além disso, um esquema especial de linhas de ônibus expressas foi desenvolvido para conectar diretamente a rede hoteleira e o centro da cidade ao complexo esportivo onde a arena está localizada.

GEHA Field Stadium, que sediará jogos da Copa do Mundo 2026. (Foto; Divulgação/Chiefs)

Jogos em Kansas City

Considerada uma das capitais do futebol nos Estados Unidos por abrigar franquias fortes da MLS e da NWSL, Kansas City receberá seis jogos cruciais no torneio. A programação conta com quatro duelos da fase de grupos, uma partida da rodada de 32 avos e um decisivo confronto válido pelas quartas de final do Mundial.

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