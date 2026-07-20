Álex Baena alcança feito inédito na história do futebol após título da Espanha na Copa do Mundo
Meia espanhol faturou os três maiores torneios do planeta em um intervalo de apenas dois anos
A conquista do bicampeonato mundial pela Seleção Espanhola na Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na decisão, consagrou definitivamente o meio-campista Álex Baena. O jogador do Atlético de Madrid estabeleceu um recorde absoluto ao se tornar o primeiro futebolista na história a conquistar, de maneira consecutiva, os três principais torneios de seleções do planeta: a Eurocopa, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo.
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A sequência vitoriosa do atleta começou em meados de 2024, quando integrou o elenco principal da Espanha comandado por Luis de la Fuente na vitória da Eurocopa, disputada na Alemanha. Semanas depois, Baena reforçou a equipe olímpica sob a liderança do técnico Santi Denia nos Jogos de Paris, garantindo a medalha de ouro. O ciclo histórico se encerrou nos Estados Unidos com o troféu da Copa do Mundo, completando a tríplice coroa em um intervalo de apenas dois anos.
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O grande diferencial da trajetória do jogador espanhol em relação a outros nomes da modalidade está na palavra "consecutivo". Até então, apenas os argentinos Lionel Messi e Ángel Di María haviam reunido os mesmos três títulos de grande porte em seus currículos, com a medalha de ouro em Pequim 2008, as edições da Copa América em 2021 e 2024, e o Mundial do Catar em 2022.
No entanto, a dupla sul-americana acumulou esses troféus ao longo de várias temporadas, enfrentando intervalos de anos entre as conquistas e atuando ao lado de diferentes gerações. Baena, por sua vez, atingiu o topo do futebol global sem interrupções, feito jamais registrado por nenhum outro jogador no continente europeu ou no cenário mundial.
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