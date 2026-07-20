Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda Com o triunfo, Espanha tornou-se bicampeã da Copa do Mundo

A Espanha foi campeã da Copa do Mundo 2026 após vencer por 1 a 0 a Argentina, no último domingo (19), com gol de Ferran Torres na prorrogação. No entanto, antes da vitória espanhola, o lateral-esquerdo Cucurella atendeu um pedido de Joan Capdevila, titular da seleção campeã Mundial em 2010.

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A superstição feita pelo campeão há 26 anos atrás consiste em enterrar uma moeda no gramado antes do apito final. Dito, e feito. O gesto só veio a público após a conquista em um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra o lateral caminhando até sua posição no campo, retira uma moeda de dentro da meia, se abaixa e a enterra discretamente na lateral do gramado poucos instantes antes do início da partida. Veja o vídeo:

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🇪🇸 Capdevila, campeão da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha, enterrou uma moeda no gramado antes da final contra a Holanda.



Após a final de ontem, ele revelou que havia pedido para Cucurella fazer o mesmo.



Cucurella antes do jogo:



🎥 @capde11 pic.twitter.com/HBPQuzlJPq — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 20, 2026

Após o título confirmado, Capdevila revela que foi responsável por passar a superstição a diante, futuro sucessor na lateral esquerda espanhola.

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— Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo! — escreveu o jogador.

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O ritual começou na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Antes da decisão contra a Holanda, o então lateral Joan Capdevila enterrou uma moeda no gramado do Soccer City como um gesto de superstição. A Espanha venceu por 1 a 0 e conquistou seu primeiro título mundial. Desde então, o ex-jogador costuma brincar que a moeda segue enterrada no estádio.

Jornal espanhol repercutindo superstição da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Agora, 16 anos depois, a superstição voltou a fazer parte de uma final de Copa do Mundo. Antes da decisão contra a Argentina, Marc Cucurella repetiu o ritual de enterrar uma moeda no gramado e viu a Espanha conquistar o segundo título mundial de sua história. De acordo com o jornal espanhol Marca, a tradição voltou a dar certo, e já há quem brinque que o gesto será repetido também na Copa do Mundo de 2030.

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