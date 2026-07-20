PSG fecha contratação de astro da França criticado na Copa
Jogador recebeu fortes críticas por falha na semifinal
O Paris Saint-Germain finalizou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Digne junto ao Aston Villa logo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 32 anos retorna ao clube francês em um contexto de questionamentos, após ter sido alvo de críticas por sua atuação na semifinal do Mundial contra a Espanha.
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Erro de Digne na semifinal da Copa gerou críticas
Durante o confronto decisivo contra os espanhóis, Digne cometeu um pênalti em Lamine Yamal ao errar um chute dentro da área e atingir o atacante adversário. O lance foi determinante para o resultado da partida, já que Oyarzabal marcou o gol em seguida. A desatenção gerou uma onda de desaprovação sobre o desempenho do lateral, que foi titular nos seis jogos disputados pela França na competição.
Saiba mais detalhes da negociação
De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o PSG efetuou o pagamento da multa rescisória do atleta, avaliada em cerca de 10 milhões de euros. Embora a contratação estivesse encaminhada desde a semana passada, os detalhes finais foram acertados apenas após o término da participação do jogador na Copa.
O defensor assinou um vínculo válido por três temporadas. No planejamento do elenco para o próximo ciclo, Digne é visto como a alternativa para compor o setor defensivo, onde atuará como reserva imediato do titular Nuno Mendes.
Trajetória de Digne antes do PSG
Lucas Digne ao retornará ao PSG, já que defendeu clube entre 2013 e 2015, e somou 44 partidas na época. Revelado pelo Lille, o lateral acumulou passagens por outras equipes de relevância na Europa, como Roma, Barcelona e Everton, antes de chegar no futebol inglês com o Aston Villa. Pelo clube de Birmingham, ele disputou 182 jogos e conquistou o título da Liga Europa na última temporada. Pela seleção da França, o atleta soma 63 partidas desde sua estreia em 2014.
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