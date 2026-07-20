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PSG fecha contratação de astro da França criticado na Copa

Jogador recebeu fortes críticas por falha na semifinal

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 20:16
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Jogadores tentam bloquear chute de Yamal
Jogadores da França x Yamal na Copa do Mundo. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Paris Saint-Germain finalizou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Digne junto ao Aston Villa logo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 32 anos retorna ao clube francês em um contexto de questionamentos, após ter sido alvo de críticas por sua atuação na semifinal do Mundial contra a Espanha.

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    Digne faz falta em Yamal
    Lucas Digne, novo reforço do PSG, faz falta em Yamal em França x Espanha na Copa. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images/AFP)

    Erro de Digne na semifinal da Copa gerou críticas

    Durante o confronto decisivo contra os espanhóis, Digne cometeu um pênalti em Lamine Yamal ao errar um chute dentro da área e atingir o atacante adversário. O lance foi determinante para o resultado da partida, já que Oyarzabal marcou o gol em seguida. A desatenção gerou uma onda de desaprovação sobre o desempenho do lateral, que foi titular nos seis jogos disputados pela França na competição.

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    Saiba mais detalhes da negociação

    De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o PSG efetuou o pagamento da multa rescisória do atleta, avaliada em cerca de 10 milhões de euros. Embora a contratação estivesse encaminhada desde a semana passada, os detalhes finais foram acertados apenas após o término da participação do jogador na Copa.

    O defensor assinou um vínculo válido por três temporadas. No planejamento do elenco para o próximo ciclo, Digne é visto como a alternativa para compor o setor defensivo, onde atuará como reserva imediato do titular Nuno Mendes.

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    Trajetória de Digne antes do PSG

    Lucas Digne ao retornará ao PSG, já que defendeu clube entre 2013 e 2015, e somou 44 partidas na época. Revelado pelo Lille, o lateral acumulou passagens por outras equipes de relevância na Europa, como Roma, Barcelona e Everton, antes de chegar no futebol inglês com o Aston Villa. Pelo clube de Birmingham, ele disputou 182 jogos e conquistou o título da Liga Europa na última temporada. Pela seleção da França, o atleta soma 63 partidas desde sua estreia em 2014.

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