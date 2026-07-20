Melhor da Copa, Rodri fica atrás de Mbappé, Messi e outros em ranking da Fifa Craques de França e Argentina lideram médias de avaliação em critérios da entidade

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Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após vencer o título com a Espanha, o volante Rodri tem apenas a 10ª melhor média no chamado "Power Ranking da Fifa", que ordena os atletas de acordo com o desempenho em três aspectos principais do jogo: defesa, criatividade e ataque. Apesar de ser o melhor defensor da competição, o espanhol foi prejudicado pela baixa produção ofensiva.

Além de maiores artilheiros do Mundial, Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Jude Bellingham (Inglaterra) tiveram as melhores médias nos três critérios, conforme calculado pelo Lance!. Curiosamente, dois companheiros da Espanha ainda aparecem à frente do astro do Manchester City: o lateral Pedro Porro, em 4º, e o atacante Lamine Yamal, em 7º.

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Vale ressaltar que o prêmio Bola de Ouro de craque do torneio, entregue pela Fifa a Rodri na edição de 2026, não tem relação com as listas estatísticas divulgadas pela entidade — a condecoração é votada por jornalistas, a partir de uma pré-seleção feita por especialistas.

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Melhores da Copa, segundo o Power Ranking:

1º - Kylian Mbappé (França): 6,99

Posição: atacante

Nota ofensiva: 9,11 (1º)

Nota de criatividade: 7,83 (3º)

Nota defensiva: 4,02 (320º)

Média dos quesitos: 6,99

Mbappé comemora gol pela França contra a Suécia nos 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

2º - Lionel Messi (Argentina): 6,95

Posição: atacante

Nota ofensiva: 8,05 (3º)

Nota de criatividade: 8,25 (2º)

Nota defensiva: 4,55 (275º)

Média dos quesitos: 6,95

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / AFP)

3º - Jude Bellingham (Inglaterra): 6,74

Posição: meia-atacante

Nota ofensiva: 8,29 (2º)

Nota de criatividade: 6,48 (29º)

Nota defensiva: 5,45 (127º)

Média dos quesitos: 6,74

Jude Bellingham, astro da Inglaterra, comemora seu segundo gol contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

4º - Pedro Porro (Espanha): 6,34

Posição: meia-atacante

Nota ofensiva: 5,33 (73º)

Nota de criatividade: 6,12 (65º)

Nota defensiva: 7,58 (3º)

Média dos quesitos: 6,34

Pedro Porro, lateral da Espanha, celebra gol contra a França na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

5º - Michael Olise (França): 6,32

Posição: meia-atacante

Nota ofensiva: 5,58 (52º)

Nota de criatividade: 8,28 (1º)

Nota defensiva: 5,10 (180º)

Média dos quesitos: 6,32

Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

6º - Charles De Ketelaere (Bélgica): 6,30

Posição: atacante

Nota ofensiva: 7,12 (6º)

Nota de criatividade: 6,17 (59º)

Nota defensiva: 5,61 (102º)

Média dos quesitos: 6,30

De Ketelaere comemora gol da Bélgica contra os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm / AFP)

7º - Lamine Yamal (Espanha): 6,30

Posição: atacante

Nota ofensiva: 5,78 (37º)

Nota de criatividade: 7,47 (5º)

Nota defensiva: 5,64 (96º)

Média dos quesitos: 6,30

Lamine Yamal, astro da Espanha, encara marcação francesa na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

8º - Andreas Schjelderup (Noruega): 6,29

Posição: atacante

Nota ofensiva: 6,53 (12º)

Nota de criatividade: 6,84 (14º)

Nota defensiva: 5,49 (120º)

Média dos quesitos: 6,29

Andreas Schjelderup comemora golaço no jogo entre Noruega e Inglaterra (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

9º - Ousmane Dembelé (França): 6,26

Posição: atacante

Nota ofensiva: 7,21 (5º)

Nota de criatividade: 6,90 (13º)

Nota defensiva: 4,68 (259º)

Média dos quesitos: 6,26

Dembelé, atacante da França, comemora um dos seus três gols contra a Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

10º - Rodri (Espanha): 6,26

Posição: volante Nota ofensiva: 4,34 (236º) Nota de criatividade: 6,21 (56º) Nota defensiva: 8,23 (1º) Média dos quesitos: 6,26

Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / AFP)

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O que é o Power Ranking da Fifa, adotado nesta Copa?

A Fifa criou os "Power Rankings" da Copa do Mundo para avaliar os jogadores estatisticamente, partida após partida, a partir de "dados de desempenho aprimorados". Os algoritmos por trás das notas foram desenvolvidos pela equipe de análise de desempenho da entidade, liderada por Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal. Em resumo, o objetivo é medir:

Nota de ataque: "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".

Nota de criatividade: "atletas que conseguem unir visão de jogo e execução para desbloquear o ataque".

Nota de defesa: "os atletas que se antecipam ao perigo e fazem ações defensivas importantes".