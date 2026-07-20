Melhor da Copa, Rodri fica atrás de Mbappé, Messi e outros em ranking da Fifa
Craques de França e Argentina lideram médias de avaliação em critérios da entidade
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Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após vencer o título com a Espanha, o volante Rodri tem apenas a 10ª melhor média no chamado "Power Ranking da Fifa", que ordena os atletas de acordo com o desempenho em três aspectos principais do jogo: defesa, criatividade e ataque. Apesar de ser o melhor defensor da competição, o espanhol foi prejudicado pela baixa produção ofensiva.
Além de maiores artilheiros do Mundial, Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Jude Bellingham (Inglaterra) tiveram as melhores médias nos três critérios, conforme calculado pelo Lance!. Curiosamente, dois companheiros da Espanha ainda aparecem à frente do astro do Manchester City: o lateral Pedro Porro, em 4º, e o atacante Lamine Yamal, em 7º.
Vale ressaltar que o prêmio Bola de Ouro de craque do torneio, entregue pela Fifa a Rodri na edição de 2026, não tem relação com as listas estatísticas divulgadas pela entidade — a condecoração é votada por jornalistas, a partir de uma pré-seleção feita por especialistas.
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Melhores da Copa, segundo o Power Ranking:
1º - Kylian Mbappé (França): 6,99
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 9,11 (1º)
- Nota de criatividade: 7,83 (3º)
- Nota defensiva: 4,02 (320º)
- Média dos quesitos: 6,99
2º - Lionel Messi (Argentina): 6,95
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 8,05 (3º)
- Nota de criatividade: 8,25 (2º)
- Nota defensiva: 4,55 (275º)
- Média dos quesitos: 6,95
3º - Jude Bellingham (Inglaterra): 6,74
- Posição: meia-atacante
- Nota ofensiva: 8,29 (2º)
- Nota de criatividade: 6,48 (29º)
- Nota defensiva: 5,45 (127º)
- Média dos quesitos: 6,74
4º - Pedro Porro (Espanha): 6,34
- Posição: meia-atacante
- Nota ofensiva: 5,33 (73º)
- Nota de criatividade: 6,12 (65º)
- Nota defensiva: 7,58 (3º)
- Média dos quesitos: 6,34
5º - Michael Olise (França): 6,32
- Posição: meia-atacante
- Nota ofensiva: 5,58 (52º)
- Nota de criatividade: 8,28 (1º)
- Nota defensiva: 5,10 (180º)
- Média dos quesitos: 6,32
6º - Charles De Ketelaere (Bélgica): 6,30
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 7,12 (6º)
- Nota de criatividade: 6,17 (59º)
- Nota defensiva: 5,61 (102º)
- Média dos quesitos: 6,30
7º - Lamine Yamal (Espanha): 6,30
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 5,78 (37º)
- Nota de criatividade: 7,47 (5º)
- Nota defensiva: 5,64 (96º)
- Média dos quesitos: 6,30
8º - Andreas Schjelderup (Noruega): 6,29
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 6,53 (12º)
- Nota de criatividade: 6,84 (14º)
- Nota defensiva: 5,49 (120º)
- Média dos quesitos: 6,29
9º - Ousmane Dembelé (França): 6,26
- Posição: atacante
- Nota ofensiva: 7,21 (5º)
- Nota de criatividade: 6,90 (13º)
- Nota defensiva: 4,68 (259º)
- Média dos quesitos: 6,26
10º - Rodri (Espanha): 6,26
- Posição: volante
- Nota ofensiva: 4,34 (236º)
- Nota de criatividade: 6,21 (56º)
- Nota defensiva: 8,23 (1º)
- Média dos quesitos: 6,26
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O que é o Power Ranking da Fifa, adotado nesta Copa?
A Fifa criou os "Power Rankings" da Copa do Mundo para avaliar os jogadores estatisticamente, partida após partida, a partir de "dados de desempenho aprimorados". Os algoritmos por trás das notas foram desenvolvidos pela equipe de análise de desempenho da entidade, liderada por Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal. Em resumo, o objetivo é medir:
Nota de ataque: "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".
Nota de criatividade: "atletas que conseguem unir visão de jogo e execução para desbloquear o ataque".
Nota de defesa: "os atletas que se antecipam ao perigo e fazem ações defensivas importantes".
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