Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja finalistas Entidade definiu 12 gols como os finalistas para o prêmio

A Fifa iniciou, nesta segunda-feira (20), a votação popular para definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 12 lances foram selecionados pela entidade para concorrer ao prêmio, indo desde jogadas marcadas por dribles a finalizações de longa distância realizadas em diferentes fases da competição. Os torcedores podem registrar sua preferência através do site oficial da organização.

➡️ PSG fecha contratação de astro da França criticado na Copa

Confira os gols escolhidos como finalistas para receber o prêmio da Fifa

Para votar, é necessário acessar o site da Fifa. Clique aqui e escolha o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026.

Destaques entre os indicados

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

Entre os finalistas, está o gol de Ferran Torres, que garantiu a vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final e garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola. A equipe argentina, vice-campeã, possui outros dois representantes na disputa: Lionel Messi, pelo gol anotado contra a Argélia na fase de grupos, e Julián Álvarez, que marcou de fora da área no mata-mata diante da Suíça, nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Gol de Haaland contra o Brasil

Marcado por Danilo, Haaland finaliza para ampliar vantagem da Noruega contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Outros nomes de destaque na Copa também fazem parte da relação de candidatos. O norueguês Erling Haaland concorre pelo gol marcado na classificação sobre o Brasil nas oitavas de final, enquanto o inglês Jude Bellingham foi selecionado pela jogada individual que garantiu a medalha de bronze contra a França. O francês Kylian Mbappé também está na lista com o chute de longa distância que estabeleceu seu recorde de 58 gols pela seleção.

A seleção de lances da Fifa também trouxe momentos de seleções que surpreenderam durante o torneio. É o caso de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, indicado pelo golaço marcado contra os argentinos na segunda fase. A lista é completada por lances de Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina), Wilson Isidor (Haiti), Elijah Just (Nova Zelândia), Daizen Maeda (Japão) e Eldor Shomurodov (Uzbequistão).

continua após a publicidade

No total, a Copa do Mundo de 2026 registrou 308 gols, atingindo uma média aproximada de três bolas na rede por partida. Os torcedores têm um prazo de 48 horas para participar da votação a partir da abertura da votação. O gol vencedor, que recebe o prêmio da entidade máxima do futebol, será anunciado oficialmente pela organização logo após o encerramento do período de escolha do público.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade