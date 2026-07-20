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Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja finalistas

Entidade definiu 12 gols como os finalistas para o prêmio

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 22:06
Atualizado há 2 minutos
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O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via Afp)
O lateral Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde, comemora gol na Copa (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America)

A Fifa iniciou, nesta segunda-feira (20), a votação popular para definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 12 lances foram selecionados pela entidade para concorrer ao prêmio, indo desde jogadas marcadas por dribles a finalizações de longa distância realizadas em diferentes fases da competição. Os torcedores podem registrar sua preferência através do site oficial da organização.

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    Confira os gols escolhidos como finalistas para receber o prêmio da Fifa

    Para votar, é necessário acessar o site da Fifa. Clique aqui e escolha o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026.

    Destaques entre os indicados

    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

    Entre os finalistas, está o gol de Ferran Torres, que garantiu a vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final e garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola. A equipe argentina, vice-campeã, possui outros dois representantes na disputa: Lionel Messi, pelo gol anotado contra a Argélia na fase de grupos, e Julián Álvarez, que marcou de fora da área no mata-mata diante da Suíça, nas quartas de final.

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    Gol de Haaland contra o Brasil

    Marcado por Danilo, Haaland finaliza para ampliar vantagem da Noruega contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo
    Marcado por Danilo, Haaland finaliza para ampliar vantagem da Noruega contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Outros nomes de destaque na Copa também fazem parte da relação de candidatos. O norueguês Erling Haaland concorre pelo gol marcado na classificação sobre o Brasil nas oitavas de final, enquanto o inglês Jude Bellingham foi selecionado pela jogada individual que garantiu a medalha de bronze contra a França. O francês Kylian Mbappé também está na lista com o chute de longa distância que estabeleceu seu recorde de 58 gols pela seleção.

    A seleção de lances da Fifa também trouxe momentos de seleções que surpreenderam durante o torneio. É o caso de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, indicado pelo golaço marcado contra os argentinos na segunda fase. A lista é completada por lances de Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina), Wilson Isidor (Haiti), Elijah Just (Nova Zelândia), Daizen Maeda (Japão) e Eldor Shomurodov (Uzbequistão).

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    No total, a Copa do Mundo de 2026 registrou 308 gols, atingindo uma média aproximada de três bolas na rede por partida. Os torcedores têm um prazo de 48 horas para participar da votação a partir da abertura da votação. O gol vencedor, que recebe o prêmio da entidade máxima do futebol, será anunciado oficialmente pela organização logo após o encerramento do período de escolha do público.

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