O Estádio BBVA, apelidado de "El Gigante de Acero" (o gigante de aço), é um manifesto de modernidade no coração do México. Localizado no município de Guadalupe, o estádio do CF Monterrey é uma aula de arquitetura orgânica. Sua fachada de alumínio polido reflete o sol do norte mexicano, mas é o que acontece em sua abertura sul que realmente rouba a cena.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o Estádio Guadalajara, o 'vulcão' que será palco da Copa do Mundo 2026

🌱 Sustentabilidade como foco

Diferente de arenas fechadas, o BBVA foi desenhado com uma "janela" monumental. A curvatura do teto se inclina para baixo para emoldurar o Cerro de la Silla. Para o torcedor que estará nas arquibancadas em 2026, a sensação não é apenas a de assistir a um jogo, mas a de estar em um anfiteatro natural.

O Gigante foi o primeiro estádio de futebol na América do Norte a receber a certificação LEED Silver (Liderança em Energia e Design Ambiental). Mais de um terço da área total do terreno é composta por áreas verdes, utilizadas para filtrar a água da chuva e recarregar os aquíferos locais.

continua após a publicidade

Estádio BBVA (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🏟️ Ficha técnica

Nome de Copa: Estádio de Monterrey

Estádio de Monterrey Localização: Guadalupe, Grande Monterrey, México

Guadalupe, Grande Monterrey, México Capacidade: 53.500 espectadores

53.500 espectadores Inauguração: Agosto de 2015

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

O Estádio Monterrey será sede de quatro partidas:

14/06 (Domingo) : Suécia x Tunísia (Grupo F)

: Suécia x Tunísia (Grupo F) 20/06 (Sábado): Tunísia x Japão (Grupo F)

Tunísia x Japão (Grupo F) 24/06 (Quarta-feira): África do Sul x República da Coreia (Grupo A)

África do Sul x República da Coreia (Grupo A) 29/06 (Segunda-feira): Partida da fase de 32 avos de final (mata-mata)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte