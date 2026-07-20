Brasil sobe no ranking da Fifa e encosta nos líderes após Copa; confira Mesmo com eliminação precoce, Brasil sobe no ranking

O fim da Copa do Mundo de 2026 provocou grandes alterações no ranking masculino da Fifa baseadas no desempenho das 48 seleções que disputaram o torneio na América do Norte. A Espanha, após conquistar o bicampeonato mundial, retomou a liderança da tabela, ultrapassando a Argentina. A Seleção Brasileira também apresentou evolução, subindo uma posição para ocupar o 5º lugar e ultrapassando uma seleção que era considerada uma das favoritas.

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Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Espanha ultrapassa Argentina e Brasil sobe no ranking após a Copa

Antes do início da Copa, a liderança pertencia à Argentina, que havia recuperado o posto em junho. Contudo, a derrota na final para os espanhóis fez com que a equipe caísse para a 2ª colocação, agora com 1970,37 pontos. A Espanha lidera de forma isolada com 1995,88 pontos, tendo somado mais de 121 pontos apenas durante o período da competição.

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O Brasil chegou ao 5ª lugar ao ultrapassar Portugal, que foi eliminado nas oitavas de final e caiu duas posições, ficando agora com a 7º colocação. À frente do Brasil, além dos finalistas, estão a França, em 3º, e a Inglaterra, em 4º. O ranking foi dominado pelas seleções que chegaram às fases finais, com o Marrocos também subindo uma posição para atingir o 6º lugar, logo atrás do Brasil, melhor marca histórica do país.

Destaques e surpresas da tabela

A Noruega foi a seleção que teve o maior salto nesta atualização. Após chegar às quartas de final, a equipe escandinava subiu 12 posições e agora ocupa o 19º lugar, sua melhor colocação desde 2011. Outro retorno importante ao grupo das dez melhores seleções do mundo foi o do México, que subiu quatro postos para assumir a 10ª colocação, retirando a Alemanha (agora em 12º) do Top 10.

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Entre as equipes que mais perderam espaço, a Tunísia registrou a queda mais acentuada em termos de posições, recuando 12 postos para o 57º lugar. Já o Panamá, apesar de permanecer no Top 50 (44º lugar), foi a seleção que mais perdeu pontos brutos no período pós-Copa.

Ranking da Fifa atualizado 🔢

1º ao 25º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 🥇 1º 🇪🇸 Espanha — 1995,88 🥈 2º 🇦🇷 Argentina — 1970,37 3º 🇫🇷 França — 1948,97 4º 🏴 Inglaterra — 1889,42 5º 🇧🇷 Brasil ⬆️1 1804,92 6º 🇲🇦 Marrocos ⬆️ 1 1803,99 7º 🇵🇹 Portugal ⬇️ 2 1787,85 8º 🇧🇪 Bélgica ⬆️ 1 1778,36 9º 🇳🇱 Holanda ⬆️ 1 1775,54 10º 🇲🇽 México ⬆️ 4 1754,30 11º 🇨🇴 Colômbia ⬇️ 2 1739,89 12º 🇩🇪 Alemanha ⬇️ 2 1726,22 13º 🇭🇷 Croácia ⬇️ 2 1723,05 14º 🇨🇭 Suíça ⬆️ 5 1710,88 15º 🇮🇹 Itália ⬇️ 3 1704,73 16º 🇺🇸 Estados Unidos ⬇️ 1 1690,33 17º 🇯🇵 Japão ⬇️ 1 1673,68 18º 🇸🇳 Senegal ⬇️ 3 1653,43 19º 🇳🇴 Noruega ⬆️ 12 1651,29 20º 🇺🇾 Uruguai ⬇️ 4 1634,70 21º 🇩🇰 Dinamarca — 1619,47 22º 🇮🇷 Irã ⬇️ 2 1609,85 23º 🇦🇹 Áustria ⬇️ 1 1598,82 24º 🇪🇬 Egito ⬆️ 5 1597,04 25º 🇪🇨 Equador ⬇️ 2 1592,59

26º ao 50º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 26º 🇳🇬 Nigéria — 1585,02 27º 🇹🇷 Turquia ⬆️ 5 1582,54 28º 🇦🇺 Austrália ⬆️ 1 1581,51 29º 🇩🇿 Argélia ⬆️ 1 1576,80 30º 🇨🇦 Canadá — 1571,34 31º 🇨🇮 Costa do Marfim ⬇️ 2 1565,47 32º 🇰🇷 República da Coreia ⬇️ 7 1558,72 33º 🇺🇦 Ucrânia ⬇️ 1 1549,29 34º 🇵🇾 Paraguai ⬇️ 7 1542,48 35º 🇷🇺 Rússia — 1529,60 36º 🇵🇱 Polônia — 1526,18 37º 🇸🇪 Suécia ⬇️ 1 1525,58 38º 🏴 País de Gales ⬇️ 1 1516,95 39º 🇭🇺 Hungria — 1506,39 40º 🇷🇸 Sérvia ⬇️ 3 1502,13 41º 🇨🇩 RD do Congo ⬆️ 5 1495,48 42º 🏴 Escócia — 1491,22 43º 🇨🇲 Camarões ⬇️ 1 1481,24 44º 🇵🇦 Panamá ⬆️ 10 1478,41 45º 🇸🇰 Eslováquia ⬇️ 2 1473,66 46º 🇬🇷 Grécia ⬇️ 2 1473,19 47º 🇻🇪 Venezuela ⬇️ 2 1469,18 48º 🇨🇿 Tchéquia ⬇️ 8 1467,26 49º 🇨🇱 Chile ⬇️ 2 1458,20 50º 🇵🇪 Peru ⬇️ 2 1457,69

51º ao 75º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 51º 🇨🇷 Costa Rica ⬇️ 2 1456,03 52º 🇷🇴 Romênia ⬇️ 2 1455,89 53º 🇲🇱 Mali ⬇️ 2 1455,59 54º 🇿🇦 África do Sul ⬇️ 6 1451,24 55º 🇮🇪 República da Irlanda ⬇️ 3 1441,10 56º 🇸🇮 Eslovênia ⬇️ 3 1441,09 57º 🇹🇳 Tunísia ⬇️ 12 1426,58 58º 🇸🇦 Arábia Saudita ⬇️ 3 1425,52 59º 🇶🇦 Catar ⬇️ 3 1411,06 60º 🇺🇿 Uzbequistão ⬆️ 10 1409,73 61º 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina ⬇️ 3 1408,93 62º 🇧🇫 Burkina Faso — 1406,99 63º 🇮🇶 Iraque ⬇️ 6 1404,17 64º 🇨🇻 Cabo Verde ⬇️ 3 1402,97 65º 🇬🇭 Gana ⬆️ 8 1387,00 66º 🇭🇳 Honduras ⬇️ 1 1378,97 67º 🇦🇱 Albânia ⬇️ 1 1376,03 68º 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos — 1370,47 69º 🇲🇰 Macedônia do Norte — 1369,16 70º 🇬🇧 Irlanda do Norte — 1365,30 71º 🇯🇲 Jamaica — 1357,84 72º 🇬🇪 Geórgia — 1355,26 73º 🇯🇴 Jordânia ⬇️ 10 1350,41 74º 🇮🇸 Islândia — 1342,77 75º 🇫🇮 Finlândia — 1341,92

76º ao 100º lugar

Posição Seleção Variação Pontos 76º 🇮🇱 Israel — 1333,90 77º 🇧🇴 Bolívia — 1326,00 78º 🇽🇰 Kosovo — 1319,12 79º 🇴🇲 Omã — 1306,90 80º 🇲🇪 Montenegro — 1301,98 81º 🇬🇳 Guiné — 1295,60 82º 🇨🇼 Curaçau — 1285,64 83º 🇸🇾 Síria ⬆️ 1 1283,05 84º 🇬🇦 Gabão ⬇️ 2 1272,51 85º 🇧🇬 Bulgária ⬇️ 2 1271,68 86º 🇳🇿 Nova Zelândia ⬇️ 1 1269,80 87º 🇦🇴 Angola ⬇️ 1 1265,58 88º 🇭🇹 Haiti ⬇️ 5 1264,58 89º 🇺🇬 Uganda — 1264,09 90º 🇿🇲 Zâmbia — 1255,82 91º 🇨🇳 China — 1254,81 92º 🇧🇭 Bahrein — 1254,41 93º 🇧🇯 Benin — 1252,17 94º 🇹🇭 Tailândia — 1250,80 95º 🇵🇸 Palestina — 1243,71 96º 🇧🇾 Belarus — 1242,88 97º 🇬🇹 Guatemala — 1238,74 98º 🇱🇺 Luxemburgo — 1232,82 99º 🇻🇳 Vietnã — 1227,20 100º 🇸🇻 El Salvador — 1225,34

Legenda:

⬆️ subiu no ranking

⬇️ caiu no ranking

— sem alteração informada

Como funciona o ranking da Fifa? 🔎

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

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