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Brasil sobe no ranking da Fifa e encosta nos líderes após Copa; confira

Mesmo com eliminação precoce, Brasil sobe no ranking

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 19:23
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Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O fim da Copa do Mundo de 2026 provocou grandes alterações no ranking masculino da Fifa baseadas no desempenho das 48 seleções que disputaram o torneio na América do Norte. A Espanha, após conquistar o bicampeonato mundial, retomou a liderança da tabela, ultrapassando a Argentina. A Seleção Brasileira também apresentou evolução, subindo uma posição para ocupar o 5º lugar e ultrapassando uma seleção que era considerada uma das favoritas.

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    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Espanha ultrapassa Argentina e Brasil sobe no ranking após a Copa

    Antes do início da Copa, a liderança pertencia à Argentina, que havia recuperado o posto em junho. Contudo, a derrota na final para os espanhóis fez com que a equipe caísse para a 2ª colocação, agora com 1970,37 pontos. A Espanha lidera de forma isolada com 1995,88 pontos, tendo somado mais de 121 pontos apenas durante o período da competição.

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    O Brasil chegou ao 5ª lugar ao ultrapassar Portugal, que foi eliminado nas oitavas de final e caiu duas posições, ficando agora com a 7º colocação. À frente do Brasil, além dos finalistas, estão a França, em 3º, e a Inglaterra, em 4º. O ranking foi dominado pelas seleções que chegaram às fases finais, com o Marrocos também subindo uma posição para atingir o 6º lugar, logo atrás do Brasil, melhor marca histórica do país.

    Destaques e surpresas da tabela

    A Noruega foi a seleção que teve o maior salto nesta atualização. Após chegar às quartas de final, a equipe escandinava subiu 12 posições e agora ocupa o 19º lugar, sua melhor colocação desde 2011. Outro retorno importante ao grupo das dez melhores seleções do mundo foi o do México, que subiu quatro postos para assumir a 10ª colocação, retirando a Alemanha (agora em 12º) do Top 10.

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    Entre as equipes que mais perderam espaço, a Tunísia registrou a queda mais acentuada em termos de posições, recuando 12 postos para o 57º lugar. Já o Panamá, apesar de permanecer no Top 50 (44º lugar), foi a seleção que mais perdeu pontos brutos no período pós-Copa.

    Ranking da Fifa atualizado 🔢

    1º ao 25º lugar

    PosiçãoSeleçãoVariaçãoPontos

    🥇 1º

    🇪🇸 Espanha

    1995,88

    🥈 2º

    🇦🇷 Argentina

    1970,37

    🇫🇷 França

    1948,97

    🏴 Inglaterra

    1889,42

    🇧🇷 Brasil

    ⬆️1

    1804,92

    🇲🇦 Marrocos

    ⬆️ 1

    1803,99

    🇵🇹 Portugal

    ⬇️ 2

    1787,85

    🇧🇪 Bélgica

    ⬆️ 1

    1778,36

    🇳🇱 Holanda

    ⬆️ 1

    1775,54

    10º

    🇲🇽 México

    ⬆️ 4

    1754,30

    11º

    🇨🇴 Colômbia

    ⬇️ 2

    1739,89

    12º

    🇩🇪 Alemanha

    ⬇️ 2

    1726,22

    13º

    🇭🇷 Croácia

    ⬇️ 2

    1723,05

    14º

    🇨🇭 Suíça

    ⬆️ 5

    1710,88

    15º

    🇮🇹 Itália

    ⬇️ 3

    1704,73

    16º

    🇺🇸 Estados Unidos

    ⬇️ 1

    1690,33

    17º

    🇯🇵 Japão

    ⬇️ 1

    1673,68

    18º

    🇸🇳 Senegal

    ⬇️ 3

    1653,43

    19º

    🇳🇴 Noruega

    ⬆️ 12

    1651,29

    20º

    🇺🇾 Uruguai

    ⬇️ 4

    1634,70

    21º

    🇩🇰 Dinamarca

    1619,47

    22º

    🇮🇷 Irã

    ⬇️ 2

    1609,85

    23º

    🇦🇹 Áustria

    ⬇️ 1

    1598,82

    24º

    🇪🇬 Egito

    ⬆️ 5

    1597,04

    25º

    🇪🇨 Equador

    ⬇️ 2

    1592,59

    26º ao 50º lugar

    PosiçãoSeleçãoVariaçãoPontos

    26º

    🇳🇬 Nigéria

    1585,02

    27º

    🇹🇷 Turquia

    ⬆️ 5

    1582,54

    28º

    🇦🇺 Austrália

    ⬆️ 1

    1581,51

    29º

    🇩🇿 Argélia

    ⬆️ 1

    1576,80

    30º

    🇨🇦 Canadá

    1571,34

    31º

    🇨🇮 Costa do Marfim

    ⬇️ 2

    1565,47

    32º

    🇰🇷 República da Coreia

    ⬇️ 7

    1558,72

    33º

    🇺🇦 Ucrânia

    ⬇️ 1

    1549,29

    34º

    🇵🇾 Paraguai

    ⬇️ 7

    1542,48

    35º

    🇷🇺 Rússia

    1529,60

    36º

    🇵🇱 Polônia

    1526,18

    37º

    🇸🇪 Suécia

    ⬇️ 1

    1525,58

    38º

    🏴 País de Gales

    ⬇️ 1

    1516,95

    39º

    🇭🇺 Hungria

    1506,39

    40º

    🇷🇸 Sérvia

    ⬇️ 3

    1502,13

    41º

    🇨🇩 RD do Congo

    ⬆️ 5

    1495,48

    42º

    🏴 Escócia

    1491,22

    43º

    🇨🇲 Camarões

    ⬇️ 1

    1481,24

    44º

    🇵🇦 Panamá

    ⬆️ 10

    1478,41

    45º

    🇸🇰 Eslováquia

    ⬇️ 2

    1473,66

    46º

    🇬🇷 Grécia

    ⬇️ 2

    1473,19

    47º

    🇻🇪 Venezuela

    ⬇️ 2

    1469,18

    48º

    🇨🇿 Tchéquia

    ⬇️ 8

    1467,26

    49º

    🇨🇱 Chile

    ⬇️ 2

    1458,20

    50º

    🇵🇪 Peru

    ⬇️ 2

    1457,69

    51º ao 75º lugar

    PosiçãoSeleçãoVariaçãoPontos

    51º

    🇨🇷 Costa Rica

    ⬇️ 2

    1456,03

    52º

    🇷🇴 Romênia

    ⬇️ 2

    1455,89

    53º

    🇲🇱 Mali

    ⬇️ 2

    1455,59

    54º

    🇿🇦 África do Sul

    ⬇️ 6

    1451,24

    55º

    🇮🇪 República da Irlanda

    ⬇️ 3

    1441,10

    56º

    🇸🇮 Eslovênia

    ⬇️ 3

    1441,09

    57º

    🇹🇳 Tunísia

    ⬇️ 12

    1426,58

    58º

    🇸🇦 Arábia Saudita

    ⬇️ 3

    1425,52

    59º

    🇶🇦 Catar

    ⬇️ 3

    1411,06

    60º

    🇺🇿 Uzbequistão

    ⬆️ 10

    1409,73

    61º

    🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

    ⬇️ 3

    1408,93

    62º

    🇧🇫 Burkina Faso

    1406,99

    63º

    🇮🇶 Iraque

    ⬇️ 6

    1404,17

    64º

    🇨🇻 Cabo Verde

    ⬇️ 3

    1402,97

    65º

    🇬🇭 Gana

    ⬆️ 8

    1387,00

    66º

    🇭🇳 Honduras

    ⬇️ 1

    1378,97

    67º

    🇦🇱 Albânia

    ⬇️ 1

    1376,03

    68º

    🇦🇪 Emirados Árabes Unidos

    1370,47

    69º

    🇲🇰 Macedônia do Norte

    1369,16

    70º

    🇬🇧 Irlanda do Norte

    1365,30

    71º

    🇯🇲 Jamaica

    1357,84

    72º

    🇬🇪 Geórgia

    1355,26

    73º

    🇯🇴 Jordânia

    ⬇️ 10

    1350,41

    74º

    🇮🇸 Islândia

    1342,77

    75º

    🇫🇮 Finlândia

    1341,92

    76º ao 100º lugar

    PosiçãoSeleçãoVariaçãoPontos

    76º

    🇮🇱 Israel

    1333,90

    77º

    🇧🇴 Bolívia

    1326,00

    78º

    🇽🇰 Kosovo

    1319,12

    79º

    🇴🇲 Omã

    1306,90

    80º

    🇲🇪 Montenegro

    1301,98

    81º

    🇬🇳 Guiné

    1295,60

    82º

    🇨🇼 Curaçau

    1285,64

    83º

    🇸🇾 Síria

    ⬆️ 1

    1283,05

    84º

    🇬🇦 Gabão

    ⬇️ 2

    1272,51

    85º

    🇧🇬 Bulgária

    ⬇️ 2

    1271,68

    86º

    🇳🇿 Nova Zelândia

    ⬇️ 1

    1269,80

    87º

    🇦🇴 Angola

    ⬇️ 1

    1265,58

    88º

    🇭🇹 Haiti

    ⬇️ 5

    1264,58

    89º

    🇺🇬 Uganda

    1264,09

    90º

    🇿🇲 Zâmbia

    1255,82

    91º

    🇨🇳 China

    1254,81

    92º

    🇧🇭 Bahrein

    1254,41

    93º

    🇧🇯 Benin

    1252,17

    94º

    🇹🇭 Tailândia

    1250,80

    95º

    🇵🇸 Palestina

    1243,71

    96º

    🇧🇾 Belarus

    1242,88

    97º

    🇬🇹 Guatemala

    1238,74

    98º

    🇱🇺 Luxemburgo

    1232,82

    99º

    🇻🇳 Vietnã

    1227,20

    100º

    🇸🇻 El Salvador

    1225,34

    Legenda:
    ⬆️ subiu no ranking
    ⬇️ caiu no ranking
    — sem alteração informada

    Como funciona o ranking da Fifa? 🔎

    Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

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