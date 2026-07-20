Brasil sobe no ranking da Fifa e encosta nos líderes após Copa; confira
Mesmo com eliminação precoce, Brasil sobe no ranking
O fim da Copa do Mundo de 2026 provocou grandes alterações no ranking masculino da Fifa baseadas no desempenho das 48 seleções que disputaram o torneio na América do Norte. A Espanha, após conquistar o bicampeonato mundial, retomou a liderança da tabela, ultrapassando a Argentina. A Seleção Brasileira também apresentou evolução, subindo uma posição para ocupar o 5º lugar e ultrapassando uma seleção que era considerada uma das favoritas.
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Espanha ultrapassa Argentina e Brasil sobe no ranking após a Copa
Antes do início da Copa, a liderança pertencia à Argentina, que havia recuperado o posto em junho. Contudo, a derrota na final para os espanhóis fez com que a equipe caísse para a 2ª colocação, agora com 1970,37 pontos. A Espanha lidera de forma isolada com 1995,88 pontos, tendo somado mais de 121 pontos apenas durante o período da competição.
O Brasil chegou ao 5ª lugar ao ultrapassar Portugal, que foi eliminado nas oitavas de final e caiu duas posições, ficando agora com a 7º colocação. À frente do Brasil, além dos finalistas, estão a França, em 3º, e a Inglaterra, em 4º. O ranking foi dominado pelas seleções que chegaram às fases finais, com o Marrocos também subindo uma posição para atingir o 6º lugar, logo atrás do Brasil, melhor marca histórica do país.
Destaques e surpresas da tabela
A Noruega foi a seleção que teve o maior salto nesta atualização. Após chegar às quartas de final, a equipe escandinava subiu 12 posições e agora ocupa o 19º lugar, sua melhor colocação desde 2011. Outro retorno importante ao grupo das dez melhores seleções do mundo foi o do México, que subiu quatro postos para assumir a 10ª colocação, retirando a Alemanha (agora em 12º) do Top 10.
Entre as equipes que mais perderam espaço, a Tunísia registrou a queda mais acentuada em termos de posições, recuando 12 postos para o 57º lugar. Já o Panamá, apesar de permanecer no Top 50 (44º lugar), foi a seleção que mais perdeu pontos brutos no período pós-Copa.
Ranking da Fifa atualizado 🔢
1º ao 25º lugar
|Posição
|Seleção
|Variação
|Pontos
🥇 1º
🇪🇸 Espanha
—
1995,88
🥈 2º
🇦🇷 Argentina
—
1970,37
3º
🇫🇷 França
—
1948,97
4º
🏴 Inglaterra
—
1889,42
5º
🇧🇷 Brasil
⬆️1
1804,92
6º
🇲🇦 Marrocos
⬆️ 1
1803,99
7º
🇵🇹 Portugal
⬇️ 2
1787,85
8º
🇧🇪 Bélgica
⬆️ 1
1778,36
9º
🇳🇱 Holanda
⬆️ 1
1775,54
10º
🇲🇽 México
⬆️ 4
1754,30
11º
🇨🇴 Colômbia
⬇️ 2
1739,89
12º
🇩🇪 Alemanha
⬇️ 2
1726,22
13º
🇭🇷 Croácia
⬇️ 2
1723,05
14º
🇨🇭 Suíça
⬆️ 5
1710,88
15º
🇮🇹 Itália
⬇️ 3
1704,73
16º
🇺🇸 Estados Unidos
⬇️ 1
1690,33
17º
🇯🇵 Japão
⬇️ 1
1673,68
18º
🇸🇳 Senegal
⬇️ 3
1653,43
19º
🇳🇴 Noruega
⬆️ 12
1651,29
20º
🇺🇾 Uruguai
⬇️ 4
1634,70
21º
🇩🇰 Dinamarca
—
1619,47
22º
🇮🇷 Irã
⬇️ 2
1609,85
23º
🇦🇹 Áustria
⬇️ 1
1598,82
24º
🇪🇬 Egito
⬆️ 5
1597,04
25º
🇪🇨 Equador
⬇️ 2
1592,59
26º ao 50º lugar
|Posição
|Seleção
|Variação
|Pontos
26º
🇳🇬 Nigéria
—
1585,02
27º
🇹🇷 Turquia
⬆️ 5
1582,54
28º
🇦🇺 Austrália
⬆️ 1
1581,51
29º
🇩🇿 Argélia
⬆️ 1
1576,80
30º
🇨🇦 Canadá
—
1571,34
31º
🇨🇮 Costa do Marfim
⬇️ 2
1565,47
32º
🇰🇷 República da Coreia
⬇️ 7
1558,72
33º
🇺🇦 Ucrânia
⬇️ 1
1549,29
34º
🇵🇾 Paraguai
⬇️ 7
1542,48
35º
🇷🇺 Rússia
—
1529,60
36º
🇵🇱 Polônia
—
1526,18
37º
🇸🇪 Suécia
⬇️ 1
1525,58
38º
🏴 País de Gales
⬇️ 1
1516,95
39º
🇭🇺 Hungria
—
1506,39
40º
🇷🇸 Sérvia
⬇️ 3
1502,13
41º
🇨🇩 RD do Congo
⬆️ 5
1495,48
42º
🏴 Escócia
—
1491,22
43º
🇨🇲 Camarões
⬇️ 1
1481,24
44º
🇵🇦 Panamá
⬆️ 10
1478,41
45º
🇸🇰 Eslováquia
⬇️ 2
1473,66
46º
🇬🇷 Grécia
⬇️ 2
1473,19
47º
🇻🇪 Venezuela
⬇️ 2
1469,18
48º
🇨🇿 Tchéquia
⬇️ 8
1467,26
49º
🇨🇱 Chile
⬇️ 2
1458,20
50º
🇵🇪 Peru
⬇️ 2
1457,69
51º ao 75º lugar
|Posição
|Seleção
|Variação
|Pontos
51º
🇨🇷 Costa Rica
⬇️ 2
1456,03
52º
🇷🇴 Romênia
⬇️ 2
1455,89
53º
🇲🇱 Mali
⬇️ 2
1455,59
54º
🇿🇦 África do Sul
⬇️ 6
1451,24
55º
🇮🇪 República da Irlanda
⬇️ 3
1441,10
56º
🇸🇮 Eslovênia
⬇️ 3
1441,09
57º
🇹🇳 Tunísia
⬇️ 12
1426,58
58º
🇸🇦 Arábia Saudita
⬇️ 3
1425,52
59º
🇶🇦 Catar
⬇️ 3
1411,06
60º
🇺🇿 Uzbequistão
⬆️ 10
1409,73
61º
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
⬇️ 3
1408,93
62º
🇧🇫 Burkina Faso
—
1406,99
63º
🇮🇶 Iraque
⬇️ 6
1404,17
64º
🇨🇻 Cabo Verde
⬇️ 3
1402,97
65º
🇬🇭 Gana
⬆️ 8
1387,00
66º
🇭🇳 Honduras
⬇️ 1
1378,97
67º
🇦🇱 Albânia
⬇️ 1
1376,03
68º
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos
—
1370,47
69º
🇲🇰 Macedônia do Norte
—
1369,16
70º
🇬🇧 Irlanda do Norte
—
1365,30
71º
🇯🇲 Jamaica
—
1357,84
72º
🇬🇪 Geórgia
—
1355,26
73º
🇯🇴 Jordânia
⬇️ 10
1350,41
74º
🇮🇸 Islândia
—
1342,77
75º
🇫🇮 Finlândia
—
1341,92
76º ao 100º lugar
|Posição
|Seleção
|Variação
|Pontos
76º
🇮🇱 Israel
—
1333,90
77º
🇧🇴 Bolívia
—
1326,00
78º
🇽🇰 Kosovo
—
1319,12
79º
🇴🇲 Omã
—
1306,90
80º
🇲🇪 Montenegro
—
1301,98
81º
🇬🇳 Guiné
—
1295,60
82º
🇨🇼 Curaçau
—
1285,64
83º
🇸🇾 Síria
⬆️ 1
1283,05
84º
🇬🇦 Gabão
⬇️ 2
1272,51
85º
🇧🇬 Bulgária
⬇️ 2
1271,68
86º
🇳🇿 Nova Zelândia
⬇️ 1
1269,80
87º
🇦🇴 Angola
⬇️ 1
1265,58
88º
🇭🇹 Haiti
⬇️ 5
1264,58
89º
🇺🇬 Uganda
—
1264,09
90º
🇿🇲 Zâmbia
—
1255,82
91º
🇨🇳 China
—
1254,81
92º
🇧🇭 Bahrein
—
1254,41
93º
🇧🇯 Benin
—
1252,17
94º
🇹🇭 Tailândia
—
1250,80
95º
🇵🇸 Palestina
—
1243,71
96º
🇧🇾 Belarus
—
1242,88
97º
🇬🇹 Guatemala
—
1238,74
98º
🇱🇺 Luxemburgo
—
1232,82
99º
🇻🇳 Vietnã
—
1227,20
100º
🇸🇻 El Salvador
—
1225,34
Legenda:
⬆️ subiu no ranking
⬇️ caiu no ranking
— sem alteração informada
Como funciona o ranking da Fifa? 🔎
Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.
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