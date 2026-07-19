Seis seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2030; entenda Edição de 2030 terá jogos no Paraguai, Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha e Marrocos

Com o fim da Copa do Mundo de 2026, a chave já vira e começará tudo de novo, agora, com foco na edição de 2030, que mais uma vez será diferente. Isso porque em comemoração aos 100 anos do torneio, o próxima será disputado em seis sedes, em três continentes. Os jogos vão acontecer na Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha. Todos os anfitriões já estão garantidos na competição.

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Desse sexteto, o trio formado por Marrocos, Portugal e Espanha vai receber 101 das 104 partidas do Mundial. Já Uruguai, sede da primeira Copa, Argentina e Paraguai receberão jogos de aberturas comemorativos, antes de o torneio seguir para as demais sedes.

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Desde 2006, a Fifa não dá mais vaga de forma automática para a seleção que é a atual campeã na Copa seguinte, mas as duas finalistas de 2026 já entraram em campo sabendo que estão na próxima edição em razão de serem países-sedes do próximo torneio.

Programação da Copa do Mundo de 2030

Sábado e domingo, 8 e 9 de junho de 2030: cerimônia de comemoração do centenário e primeiras partidas do Uruguai em Montevidéu, Argentina em casa e Paraguai em casa.

Quinta e sexta-feira, 13 e 14 de junho de 2030: cerimônia de abertura e jogo(s) de abertura da Copa do Mundo FIFA 2030.

Sábado e domingo, 15 e 16 de junho de 2030: primeiras partidas das demais seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai.

Sexta e sábado, 21 e 22 de junho de 2030: segundas partidas de todas as seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai.

Domingo, 21 de julho de 2030: final da Copa do Mundo da FIFA de 2030.

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