PSG busca empate contra Strasbourg e mantém liderança da Ligue 1
Com reviravoltas, atual campeão da Champions League empata no fim
- Matéria
- Mais Notícias
Paris Saint-Germain e Strasbourg empataram por 3 a 3 em partida válida pela oitava rodada da Ligue 1, nesta sexta-feira (17), no Parc des Princes, na capital francesa. Em jogo com reviravoltas, o PSG conseguiu se recuperar no segundo tempo e buscou o empate nos minutos finais após ficar atrás no placar por 3 a 1.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolo francês aponta seu vencedor do Golden Boy de 2025
Futebol Internacional17/10/2025
- Futebol Internacional
Rashford rasga elogios ao Barcelona: ‘Perfeito para mim’
Futebol Internacional17/10/2025
- Futebol Feminino
Com destaque do Grêmio, Argentina convoca seleção para a Liga das Nações
Futebol Feminino17/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Paris Saint-Germain dorme na liderança da Ligue 1, com 17 pontos conquistados. Já o Strasbourg é o vice-líder, com 16. Ambas as equipes podem ser ultrapassadas pelo Olympique de Marselha e pelo Lyon na rodada, que podem chegar a 18 pontos caso vençam seus respectivos jogos na rodada.
Como foi PSG x Strasbourg?
Em casa, o Paris Saint-Germain começou com o comando da partida e, logo aos seis minutos, Bradley Barcola abriu o placar aos parisienses, após tabelinha com Desiré Doué. Porém, o Strasbourg conseguiu equilibrar as ações e tiveram grandes chances com Joaquín Panichelli e Julio Enciso, mas pararam em Lucas Chevalier, em grandes duas defesas.
Mas, em novo lance, o goleiro do PSG não conseguiu evitar e o Strasbourg empatou o duelo com Panichelli, em bonito cabeceio após cruzamento de Guéla Doué. Minutos depois, os visitantes conseguiram a virada com Diego Moreira, que aproveitou belo passe de cavadinha de Valentín Barco para marcar o segundo.
No retorno do intervalo, o Strasbourg seguiu superior e, após pivô de Panichelli, Diego Moreira disparou e cruzou rasteiro para o atacante argentino, que não desperdiçou a chance e ampliou a vantagem para 3 a 1. Mesmo com dois gols atrás, o PSG não se abateu e respondeu rápido, com gol de Gonçalo Ramos, em cobrança de pênalti.
Liam Rosenior, treinador do time visitante, recuou a equipe para tentar segurar o placar e vencer o jogo com gol no contra-ataque, mas acabou sofrendo o empate com Senny Mayulu. O lateral direito do PSG invadiu a área do Strasbourg e finalizou em cima do goleiro Mike Penders, mas aproveitou o rebote e, de cabeça, igualou o placar.
Nos minutos finais, o PSG pressionou em busca da virada, mas com alguns sustos em contra-ataques, na qual o Strasbourg não conseguiu aproveitar. Do outro lado, os parisienses também não conseguiram a virada e o duelo terminou empatado por 3 a 3.
O que vem por aí?
O Paris Saint-Germain retorna aos gramados na terça-feira (21), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, na BayArena, em Leverkusen (ALE), às 16h (de Brasília). Já o Strasbourg entra em campo novamente na quinta-feira (23), contra o Jagiellonia Białystok (POL), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA), às 13h45 (de Brasília).
📲Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.
- Matéria
- Mais Notícias