A vitória da equipe sub-20 do Flamengo teve um sabor amargo para o Bayer Leverkusen. Foi o primeiro jogo de Erik ten Hag no comando do clube alemão, e o resultado foi um sonoro 5 a 1 a favor do time rubro-negro. O jornal "Marca", da Espanha, classificou a estreia do técnico holandês como um verdadeiro “pesadelo”.

Logo no início da matéria, o Marca destacou: “A estreia de Erik ten Hag no comando técnico do Bayer Leverkusen foi de um sonho a um pesadelo”. O portal descreveu a atuação do time como “decepcionante” e lembrou que este foi o primeiro compromisso da pré-temporada do clube alemão.

Erik ten Hagen, tecnico do Bayer Leverkusen, durante partida contra o Flamengo no estadio Gavea em Amistoso (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O "Diario As", também da Espanha, não foi menos contundente. Em sua manchete, definiu a estreia de Ten Hag como um “desastre” e afirmou que a ausência de Xabi Alonso, atual técnico do Real Madrid, foi sentida. Segundo o jornal, a vida sem o antigo comandante não começou fácil. Já o jornal alemão "Bild", da Alemanha, adotou o mesmo tom e afirmou que o desempenho abaixo da média indica que o trabalho de Ten Hag será “longo e trabalhoso”.

Como foi o jogo entre Bayer Leverkusen e Flamengo?

O Flamengo começou em ritmo acelerado e logo abriu o placar com Lorran, após bela jogada de Matheus Gonçalves. O segundo veio com um gol contra de Arthur, pressionado após jogada individual de Gonçalves. O próprio camisa 10 rubro-negro marcou o terceiro, de cabeça, ainda na primeira etapa. Já nos acréscimos, Pedro Leão aproveitou o rebote de um chute na trave e fez o quarto.

No segundo tempo, o ritmo caiu, mas o Flamengo manteve o controle. Gustavo, que entrou ainda na primeira etapa, marcou o quinto gol com um belo toque por cobertura. O Bayer Leverkusen tentou reagir com a entrada de titulares como Grimaldo, Xhaka e Tapsoba, e conseguiu descontar com Culbreath, após boa troca de passes e cruzamento vindo da esquerda.

Mesmo com o resultado encaminhado, o Flamengo seguiu bem postado defensivamente e explorando os contra-ataques. O Bayer teve mais posse na reta final, mas foi ineficaz nas finalizações. O duelo terminou com vitória imponente da equipe sub-20 rubro-negra por 5 a 1.

O que vem por aí?

Depois da partida no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen volta à Europa para seguir a pré-temporada. O time enfrenta o Bochum no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no dia 1º de agosto, às 14h. A estreia oficial na temporada 2024/25 está prevista para o dia 5, com adversário ainda a ser definido.

