Espanha terá retorno de Hermoso e Mapi León para Women’s Nations League
Seleção espanhola trocou de comando técnico nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (17), a treinadora Sonia Bermúdez, da Espanha, anunciou sua primeira lista para a Women’s Nations League, misturando experiência e renovação. Jenni Hermoso e Mapi León, ambas do Barcelona, estão de volta à lista.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Inglaterra vence Espanha e conquista bicampeonato da Eurocopa Feminina
Futebol Feminino27/07/2025
- Futebol Feminino
Aitana decide, Espanha vence a Alemanha e vai à final da Eurocopa Feminina
Futebol Feminino23/07/2025
- Lance! Biz
Qual é o salário de Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro feminina?
Lance! Biz23/09/2025
O destaque é o retorno de Jenni Hermoso, maior artilheira da história da Espanha com 57 gols, que retorna após ter sido afastada pela ex-treinadora Montse Tomé e viver momentos conturbados ligados ao Caso Rubiales.
Durante a entrega das medalhas da Copa do Mundo de 2023, a camisa 10 da seleção, Jenni Hermoso, foi beijada na boca pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), Luis Rubiales.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Outra estrela de volta é Mapi León, líder do grupo “As 15” que renunciou à seleção em 2022 em protesto contra a Federação, e retornou nesta convocação.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Convocação da Espanha para Women’s Nations League
- Goleiras: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) e Eunate Astralaga (Eibar).
- Defensoras: Irene Paredes (Barcelona), Lucía Corrales (London City Lionesses), Olga Carmona (PSG), Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses) e Mapi León (Barcelona)
- Meio-campistas: Laia Aleixandri (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Fianma Benítez (Atlético de Madrid) e Clara Serrajordi (Barcelona)
- Atacantes: Esther González (Gotham FC), Claudia Pina (Barcelona), Salma Paralluelo (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Jenni Hermoso (Tigres), Eva Navarro (Real Madrid) e Cristina Martín-Prieto (Benfica)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias