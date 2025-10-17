menu hamburguer
Futebol Feminino

Espanha terá retorno de Hermoso e Mapi León para Women’s Nations League

Seleção espanhola trocou de comando técnico nesta temporada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
18:59
espanha feminino
imagem cameraEspanha conta com dois retornos importantes. (Reprodução/ Instagram)
Nesta sexta-feira (17), a treinadora Sonia Bermúdez, da Espanha, anunciou sua primeira lista para a Women’s Nations League, misturando experiência e renovação. Jenni Hermoso e Mapi León, ambas do Barcelona, estão de volta à lista.

O destaque é o retorno de Jenni Hermoso, maior artilheira da história da Espanha com 57 gols, que retorna após ter sido afastada pela ex-treinadora Montse Tomé e viver momentos conturbados ligados ao Caso Rubiales.

Durante a entrega das medalhas da Copa do Mundo de 2023, a camisa 10 da seleção, Jenni Hermoso, foi beijada na boca pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), Luis Rubiales.

Hermoso
Hermoso pela seleção da Espanha. (Foto: Steve Christo / AFP)

Outra estrela de volta é Mapi León, líder do grupo “As 15” que renunciou à seleção em 2022 em protesto contra a Federação, e retornou nesta convocação.

Mapi León - Barcelona
Mapi León no Barcelona. (Foto: AFP)

Convocação da Espanha para Women’s Nations League

  1. Goleiras: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) e Eunate Astralaga (Eibar).
  2. Defensoras: Irene Paredes (Barcelona), Lucía Corrales (London City Lionesses), Olga Carmona (PSG), Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses) e Mapi León (Barcelona)
  3. Meio-campistas: Laia Aleixandri (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Fianma Benítez (Atlético de Madrid) e Clara Serrajordi (Barcelona)
  4. Atacantes: Esther González (Gotham FC), Claudia Pina (Barcelona), Salma Paralluelo (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Jenni Hermoso (Tigres), Eva Navarro (Real Madrid) e Cristina Martín-Prieto (Benfica)

