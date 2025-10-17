Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações do jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido por La Liga
Atlético de Madrid e Osasuna se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido por La Liga. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
O Atlético de Madrid iniciou em La Liga em crise, com uma derrota e dois empates nas primeiras rodadas de La Liga. Porém, desde setembro, a equipe comandada por Diego Simeone disparou na temporada e, com goleadas na Champions League, e no clássico contra o Real Madrid, por La Liga, os Colchoneros vive bom momento. Atualmente o time ocupa a sexta colocação, com 13 pontos.
Do outro lado, o Osasuna tem campanha instável na competição. Sem conseguir uma sequência sólida de resultados, os comandados de Alessio Lisci estão apenas na 12ª posição, com 10 pontos conquistados, com três vitórias, um empate e quatro derrotas.
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Osasuna por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x Osasuna
LaLiga
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
🟨 Arbitragem: Ricardo De Burgos Bengoetxea (árbitro); Jorge Figueroa Vázquez e Pablo González Fuertes (assistentes)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone):
Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Barrios, González, Simeone; Griezmann, Álvarez
Osasuna (Técnico: Alessio Lisci):
Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Torró, Moncayola; García, Gomez, Muñoz, Budimir
