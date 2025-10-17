menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações do jogo por La Liga

Confira todas as informações do duelo válido por La Liga

Avatar
Lance!
Madri (ESP)
Dia 17/10/2025
22:53
atlético-de-madrid-osasuna-la-liga-onde-assistir
imagem camera(Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atlético de Madrid Osasuna se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido por La Liga. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATM
Osasuna-escudo-onde-assistir
OSA
9ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 18 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
Árbitro
Ricardo De Burgos Bengoetxea
Assistentes
Jorge Figueroa Vázquez e Pablo González Fuertes
Var
Onde assistir

O Atlético de Madrid iniciou em La Liga em crise, com uma derrota e dois empates nas primeiras rodadas de La Liga. Porém, desde setembro, a equipe comandada por Diego Simeone disparou na temporada e, com goleadas na Champions League, e no clássico contra o Real Madrid, por La Liga, os Colchoneros vive bom momento. Atualmente o time ocupa a sexta colocação, com 13 pontos.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Osasuna tem campanha instável na competição. Sem conseguir uma sequência sólida de resultados, os comandados de Alessio Lisci estão apenas na 12ª posição, com 10 pontos conquistados, com três vitórias, um empate e quatro derrotas.

➡️Premier League pode adotar ‘teto salarial’ igual NBA e NFL; entenda

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Osasuna por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x Osasuna
LaLiga
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
🟨 Arbitragem: Ricardo De Burgos Bengoetxea (árbitro); Jorge Figueroa Vázquez e Pablo González Fuertes (assistentes)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone):
Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Barrios, González, Simeone; Griezmann, Álvarez

Osasuna (Técnico: Alessio Lisci):
Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Torró, Moncayola; García, Gomez, Muñoz, Budimir

Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias