Barcelona renova com patrocinador e amplia receitas

Parceria prolongada. O Barcelona renovou o contrato de patrocínio máster junto ao Spotify até 2030, ampliando o acordo iniciado em 2022 e que tinha diferentes termos para as equipes principais masculina e feminina. O serviço de streaming também segue como dono do naming rights do Camp Nou. Neste caso, até 2034.

O estádio, inclusive está próximo de ser reinaugurado após dois anos fechado para reforma. Os valores da renovação não foram divulgados oficialmente, mas a imprensa espanhola projeta crescimento no aporte anteriormente feito pela companhia.

Retorno adiado

Dias após a Uefa confirmar o Camp Nou como palco da partida entre Barcelona e Olympiacos, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League, no dia 21 de outubro, o clube catalão emitiu um comunicado contrariando a informação. Além disso, revelou onde mandará o confronto contra o time grego.

O impasse do Barcelona com o retorno ao Camp Nou se dá devido às obras no estádio. Até o momento, o clube não recebeu todas as autorizações necessárias para voltar a atuar no local. A novela já se arrasta desde o início da temporada. Segundo informações do clube, a diretoria está trabalhando para obter todas as autorizações necessárias para a reabertura do estádio em breve.

Rashford rasga elogios ao Barcelona: 'Perfeito para mim'

O atacante inglês Marcus Rashford afirmou que o Barcelona se encaixa perfeitamente ao seu estilo de jogo. Em entrevista à "ITV Football" concedida nesta sexta-feira (17), o jogador de 27 anos comentou sobre sua adaptação ao clube catalão após a transferência realizada no mercado de verão. O atacante revelou que a mudança para a Espanha trouxe renovação à sua carreira.

