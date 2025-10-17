Mesmo com sinal verde, Barcelona não irá retornar ao Camp Nou

O Barcelona recebeu da prefeitura da cidade a permissão de primeira ocupação do Spotify Camp Nou, referente à fase 1A das obras do estádio, que autoriza o uso do local por até 27 mil espectadores. No entanto, o clube decidiu adiar o retorno ao local até a aprovação da fase 1B, que elevará a capacidade para 47 mil lugares.

A decisão é motivada por razões econômicas, já que, mantendo os jogos no Estadi Olímpic Lluís Companys, o Barça preserva a receita atual de bilheteria. A fase 1A permite a utilização da tribuna e do setor sul do primeiro anel do estádio. Já a 1B incluirá também a lateral, exigida pela UEFA para a realização de partidas da Liga dos Campeões.

Apesar de a entidade europeia não autorizar normalmente o uso de dois estádios durante a fase de grupos, uma exceção poderá ser feita para o clube catalão, que já enfrentou o Paris Saint-Germain e jogará contra o Olympiacos na próxima terça-feira.

Com a reforma do Camp Nou, o Barcelona atua no Estadi Olímpic Lluís Companys (Foto: German Parga / Barcelona)

Em entrevista à RAC1, a vice-presidente Elena Fort afirmou que a aprovação da próxima fase deve acontecer em breve. Além disso, a dirigente evitou cravar uma data para o retorno, mas indicou possíveis opções e que a volta ao Camp Nou representará mais do que um passo estrutural.

— Esperamos que a fase 1B, que corresponderia a 47 mil espectadores, esteja aprovada logo. As obras estão concluídas, falta apenas a validação do projeto. Todas as datas serão boas, porque o que queremos é voltar. Mas a partida contra o Athletic de Bilbao ou contra o Getafe, no fim de novembro, coincidindo com o 126º aniversário do clube, seriam ocasiões especiais. O retorno permitirá uma recuperação do clube ao nível emocional, de orgulho e econômico — concluiu.

Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)

Barcelona x Girona: onde assistir

Barcelona e Girona terão os caminhos cruzados pela sétima rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (18), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Barcelona vem de duas derrotas consecutivas e um momento delicado na temporada, onde conviveu com algumas lesões de grandes astros, como Lamine Yamal. A equipe sofreu goleada por 4 a 1 para o Sevilla e derrota na Champions League, ao ser superado por 2 a 1 pelo PSG, dentro de casa. Os catalães perderam a liderança de La Liga após vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, por 3 a 1.

Diferente das últimas temporadas, o Girona vive péssima fase e é a primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O clube tem apenas seis pontos em oito rodadas, resultado de uma vitória, três empates e quatro derrotas. Apesar da vitória sobre o Valencia na partida anterior, o time ainda sofre com desequilíbrio entre os setores e fragilidade defensiva.

Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres (Foto: Manaure Quintero/AFP)

