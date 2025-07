Torcedores do Leverkusen se chocam com derrota para Flamengo: ‘Sub-20?’

O Flamengo-Sub20 goleou o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 5 a 1, em amistoso, nesta sexta-feira (18), na Gávea. O resultado da equipe alemã chocou os próprios torcedores, que rapidamente repercutiram a goleada. A grande maioria se surpreendeu pelo fato da derrota ter sido para as categorias de base do Rubro-Negro.

Além da surpresa, também houve cobrança por parte de alguns torcedores. Vale destacar, que o Leverkusen está em processo de mudanças. Erik Ten Hag assumiu recentemente a equipe, que antes era treinada por Xabi Alonso, atualmente no Real Madrid. Veja a repercussão abaixo:

Domínio do Flamengo

Os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do time alemão durante a primeira etapa. Ao todo, quatro gols da vitória da equipe foram marcados nos 45 minutos iniciais. Lorran, Matheus Gonçalves, Arthur (contra)e Pedro Leão marcaram para o Flamengo no início do confronto. Posteriormente, Gustavo concluiu a goleada na segunda etapa.

Vale destacar, que na etapa complementar o Bayer Leverkusen tentou correr atrás do prejuízo. Craques renomados do elenco alemão, como Patrik Schick, Granit Xhaka e Álex Grimaldo saíram do banco para atuarem nos últimos 25 minutos de partida. Apesar disso, Culbreath marcou o único gol do time no confronto.