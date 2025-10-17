Ex-United revela ‘fora’ de Ten Hag que o deixou em choque

Ten Hag apenas disse: 'Hoje, não' e fechou a porta.

Bishop queria sair para ganhar experiência e foi mal recebido pelo treinador.

Erik ten Hag dividiu opiniões no Manchester United, principalmente pela relação com figuras importantes do vestiário como Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. No entanto, desta vez, o relato negativo do holandês vem de Nathan Bishop, terceiro goleiro da equipe naquela altura. Durante participação no podcast "The One Glove’s Beyond The Box", Bishop expôs um 'fora' do treinador que o deixou em choque.

O jovem goleiro tinha como intenção pedir para sair dos Red Devils buscando ganhar minutos, mas não foi bem recebido por Ten Hag.

"Eu montei um cenário na minha cabeça. Precisava falar com o Erik sobre o novo contrato que me tinham oferecido. Queria sair para jogar e ganhar experiência e talvez não fosse assinar aquele contrato. Tentei imaginar aquela conversa durante muito tempo", revelou Bishop.

"Duas semanas depois, bati à porta, uma porta gigante, e ele abriu e apenas disse: 'Hoje, não'. E fechou a porta. Eu apenas fiquei do lado de fora da porta, com aquele grande pedaço de madeira, e pensei: 'O que eu vou fazer agora?'", expôs o ex-Red Devil.

Nathan Bishop quando assinou contrato com o Manchester United (Foto: Ashley Donelon/Manchester United)

O que aconteceu depois?

A resposta de Ten Hag deixou Bishop em choque, mas o futuro não passou pelo Manchester United. Apesar do clube de Old Trafford ter acionado a renovação automática por mais um ano, o goleiro se transferiu em 2023/24, para o Sunderland, onde fez apenas dois jogos pela equipa principal.

Seguiram-se, posteriormente, dois empréstimos. Primeiro ao Wycombe Wanderers até janeiro, e depois ao Cambridge United. No último verão, o AFC Wimbledon garantiu a contratação do jogador em definitivo.

