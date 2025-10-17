Ex-United revela possível desejo de CR7: “gostaria de voltar”

Cristiano Ronaldo voltou a virar pauta quando o assunto é Manchester United. Desta vez, o lateral Danny Simpson, formado nos Red Devils e campeão da Premier League pelo Leicester, falou, em entrevista para o portal "Goal" sobre a possibilidade de CR7 retornar a Old Trafford mesmo que de "maneira diferente".

Diante da atmosfera ruim entre as partes já no fim da segunda passagem de Cristiano Ronaldo no United, Simpson acredita que exista uma ambição em CR7 para retornar ao clube que tanto brilhou:

— Se olharmos para a mentalidade dele, obviamente, ele se preocupa com o clube. Eu penso que ele diria isso, porque gostaria de voltar, uma vez mais, mas de uma maneira diferente. Não me parece que ele tenha gostado da maneira como saiu, por isso, gostaria de voltar e tornar o Manchester United grande de novo, em algum tipo de papel de tomada de decisões - começou por dizer.

— O lado dos negócios é, obviamente, bastante diferente, mas ele também é um homem de negócios [...] Eu adoraria que ele o fizesse, porque penso que tem muito para oferecer, mesmo no lado desportivo, daqui em diante. A mentalidade dele e tudo aquilo que ele faz, acaba por chegar lá. É disso que o Manchester United precisa - acrescentou.

CR7 marcou 145 gols com a camisa do United (Foto: IAN HODGSON / AFP)

Futuro de CR7 ainda deve ser no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo foi alvo de especulações no mercado de transferências de verão, quando estava prestes a ficar sem contrato com o Al-Nassr. No entanto, o português assinou uma renovação até junho de 2027, quando já terá 42 anos. No que possivelmente será seus últimos anos de futebol, CR7 mira principalmente a Copa do Mundo de 2026 e a marca do 1.000º gol oficial na carreira, marca que está a 'apenas' 52 tentos de ser batida.

