Flamengo sub-20 goleia Bayer Leverkusen em amistoso na Gávea

O Flamengo sub-20 aplicou uma goleada de 5 a 1 no Bayer Leverkusen, da Alemanha, em amistoso disputado nesta sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. O duelo serviu como parte da preparação de pré-temporada da equipe europeia, que está no Brasil. Os gols rubro-negros foram marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen: como foi o jogo?

O jogo começou com muita intensidade e sem retranca de ambos os lados. Nos primeiros minutos, o Bayer Leverkusen chegou a ensaiar uma boa jogada pelo lado esquerdo, mas a defesa rubro-negra recuperou a bola e puxou o contra-ataque. Matheus Gonçalves arrancou com velocidade e deu excelente passe para Lorran, que finalizou com categoria no canto do goleiro, abrindo o placar para o Flamengo.

O domínio rubro-negro seguiu absoluto. Matheus Gonçalves era o principal nome em campo e quase marcou aos seis minutos, ao acertar um lindo chute no travessão. Pouco depois, aos 10, ele invadiu a área com dribles curtos e cruzou. O zagueiro Arthur tentou afastar, mas mandou contra o próprio gol: 2 a 0 Flamengo.

Apesar da superioridade carioca, o jogo seguia movimentado. O Bayer chegou a balançar as redes com Adli, após boa jogada com Boniface, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.



Matheus Gonçalves e Lorran comemorando gol do Flamengo contra o Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!

Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a marcar. Matheus Gonçalves, destaque da etapa inicial, aproveitou cruzamento e cabeceou no canto do goleiro Flekken, fazendo 3 a 0. Já nos acréscimos, Lorran fez boa jogada pela esquerda e finalizou na trave. No rebote, Pedro Leão apareceu livre e completou para o gol, ampliando a goleada para 4 a 0 antes do intervalo.

O segundo tempo teve um ritmo menos intenso, com substituições dos dois lados. Matheus Gonçalves foi substituído após a parada técnica ainda na primeira etapa, enquanto Matheus Cunha deixou o campo aos 15 minutos do segundo tempo. O técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes, acompanhava a partida in loco, observando possíveis convocados.

Quem aproveitou bem a chance foi Gusttavo. Após entrar no lugar de Viña, ele deu assistência no quarto gol e marcou o quinto. Em belo lançamento, o atacante ganhou na velocidade, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com categoria por cobertura, sacramentando o 5 a 0.

Com larga vantagem, o Flamengo passou a cadenciar mais o jogo. O Bayer Leverkusen, por sua vez, promoveu a entrada de alguns titulares como Grimaldo, Andrich, Tapsoba, Palacios e Xhaka. A equipe alemã passou a ter mais posse de bola e, em boa jogada pelo lado esquerdo, Culbreath recebeu cruzamento e desviou com categoria para descontar.

Mesmo com o resultado praticamente definido, o Rubro-Negro manteve organização defensiva e buscava explorar os contra-ataques. O placar não mudou mais, e a partida terminou com vitória convincente dos jovens do Flamengo.

O que vem por aí?

Depois da partida no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen volta à Europa para seguir a pré-temporada. O time enfrenta o Bochum no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no dia 1º de agosto, às 14h. A estreia oficial na temporada 2024/25 está prevista para o dia 5, com adversário ainda a ser definido.

