Atitude de Memphis Depay em Santos x Corinthians repercute: ‘Não é’
Clássico está sendo disputado na Vila Belmiro nesta quarta-feira (15)
Uma atitude de Memphis Depay durante Santos x Corinthians, nesta quarta-feira (15), repercutiu muito nas redes sociais. Até aqui, o time da Vila Belmiro vence por 1 a 0, com gol marcado por Zé Rafael no começo do jogo.
Quando o Santos já vencia o Corinthians, Memphis Depay foi filmado no banco de reservas. O jogador holandês estava rindo e brincando com seus companheiros, e deixou muitos torcedores do Timão incomodados nas redes sociais.
A torcida do Corinthians ficou na bronca com o gol sofrido para o Santos, e tudo piorou quando Memphis Depay foi filmado rindo no banco. Veja abaixo a cena e a repercussão nas redes sociais:
Veja atitude de Memphis Depay em Santos x Corinthians e repercussão
Escalações do clássico
O Peixe segue sem Neymar, que continua se recuperando de uma lesão na coxa direita. Além do craque, o Santos também não poderá contar com Tomás Rincón, com incômodo na panturrilha esquerda, e Tiquinho Soares, que cumpre suspensão automática. Por outro lado, o treinador argentino terá Victor Hugo como reforço. O meia está recuperado de um problema no adutor da coxa direita.
O Santos começa a partida contra o Corinthians: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Dorival Júnior cumpre suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Internacional, há duas rodadas, e o Corinthians será comandado por Lucas Silvestre, auxiliar-técnico. Além do técnico, o clube alvinegro também não poderá contar com Hugo Souza e Matheus Bidu, que receberam cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol, no último compromisso pelo Brasileirão.
O Corinthians inicia o jogo contra o Santos com: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Hugo, Raniele, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.
