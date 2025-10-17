Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 08h30 (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
Com um dos inícios mais turbulentos de temporada, o Nottingham Forest chega ao duelo pressionado em busca da primeira vitória após seis rodadas. Sem vencer desde o primeiro jogo da Premier League, a equipe trocou de técnico em setembro, com a saída de Nuno Espírito Santo e a chegada de Ange Postecoglou. Mesmo com a mudança, o time segue sem encontrar o rumo ideal e acumula cinco derrotas e dois empates sob o comando do australiano e ocupa a 17ª posição da Premier League.
Do outro lado, o Chelsea volta da Data Fifa com moral após vencer o clássico contra o Liverpool, por 2 a 1, com gol, nos acréscimos, do brasileiro Estêvão. Porém, o clube vive ainda instabilidade no início, com muitas lesões, incluindo a do astro Cole Palmer, que ficará fora de ação por mais seis semanas. Com os problemas e diversos desfalques, a equipe comandada por Enzo Maresca ocupa a sétima colocação, com 11 pontos.
Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest e Chelsea pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest x Chelsea
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Dan Cook e Ian Hussin (assistentes); Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes e Blake Antrobus (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Nottingham Forest (Técnico: Ange Postecoglou):
Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye; Wood
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):
Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Gusto; Garnacho, Fernández, Neto; João Pedro
