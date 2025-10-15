menu hamburguer
PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo

Clássico carioca acontece pela 28ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
20:22
PC Oliveira viu erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)
imagem cameraPC Oliveira viu erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)
O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, dos canais Globo, identificou um erro capital da arbitragem durante o primeiro tempo do clássico entre Botafogo e Flamengo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance aconteceu aos 33 minutos. Na ocasião, o atacante Luiz Araújo avançou e ao entrar na área adversária dividiu a bola com o volante Allan. O camisa 7 do Rubro-Negro caiu de forma imediata no gramado e por lá ficou. A partida precisou ser paralisada para atendimento.

Durante o período, jogadores do Flamengo pediram a marcação de um pênalti na jogada. Contudo, o árbitro Alex Gomes Stefano entendeu que a disputa foi limpa, e assim, não marcou nenhuma falta. O VAR não entrou em ação.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira não concordou com a decisão da arbitragem. Para ele, o atacante do Rubro-Negro chega na bola primeiro, e ao tocá-la, tira do alcance de Allan, que na sequência da jogada pisa no pé de Luiz Araújo, o levando ao chão.

