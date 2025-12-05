Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Evento em Washington traça caminho da Seleção em busca do Hexa
A Copa do Mundo de 2026 teve início nesta sexta-feira (5) com o sorteio da fase de grupos, que, pela primeira vez, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. O Lance! traz um simulador que permite conferir todos os resultados e confrontos possíveis do maior torneio de seleções do futebol mundial, para você se sentir dentro da Copa. Confira:
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
O sorteio da Copa do Mundo foi acompanhado por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, que recebeu um prêmio da Fifa.
Brasil aguarda definição dos locais e horários dos jogos da Copa do Mundo
Apesar de a Seleção Brasileira já conhecer os adversários a partir do sorteio da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti terá que esperar um pouco mais para saber os locais e os horários dos jogos da primeira fase. Isso porque a Fifa fará o anúncio da tabela completa apenas no sábado (6).
O intervalo foi estabelecido para que a Fifa considere a geografia das seleções envolvidas. A intenção é marcar os jogos em horários que permitam que o público dos diferentes países acompanhem com o menor impacto possível do fuso horário.
As regras do sorteio da Copa do Mundo haviam sido anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem foram incluídas no Pote 4, independente de ranking.
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também teve outras restrições. Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, foram colocadas em grupos de modo que fiquem em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.
