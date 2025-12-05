Ex-Barcelona e Manchester City detona Pep Guardiola: 'Cobra'

Yaya Touré relembrou sua saída do Barcelona e explicou como decidiu continuar a carreira no Manchester City, onde, mais tarde, reencontrou Pep Guardiola. Em entrevista ao canal "Zack" no YouTube, o ex-jogador descreveu como a convivência com o treinador influenciou diretamente sua carreira no futebol.

Decisão após a passagem pelo Barcelona

Touré iniciou ao recordar a chegada ao clube catalão em 2007, quando Frank Rijkaard ainda comandava a equipe. Ele afirmou que recusou ofertas financeiramente superiores porque acreditava que jogar no Barcelona lhe permitiria evoluir em alto nível e dividir o vestiário com alguns dos principais nomes da época.

– Jogar no Barcelona era meu sonho. O Monaco me ofereceu o triplo do meu salário, mas eu queria ir para o Barça porque sabia que poderia crescer muito como jogador. Jogar ao lado de Henry, Ronaldinho, Iniesta, Xavi e Messi foi a realização de um sonho — declarou Touré.

O ex-meio-campista comentou que sua relação com Guardiola começou de forma funcional e que o primeiro ano sob o comando do treinador foi marcado pela conquista de todos os títulos possíveis na temporada, em 2008. Segundo ele, o técnico demonstrou confiança ao utilizá-lo até mesmo em outras funções dentro de campo.

– O primeiro ano com Guardiola foi incrível. Ganhamos tudo. Ele confiava em mim e até me escalou como zagueiro para colocar Busquets no meio-campo. Não tivemos nenhum problema — revelou.

Em seguida, Touré afirmou que já avaliava a possibilidade de sair do Barcelona após a tríplice coroa. Ele disse que a visita à sala de troféus o fez refletir sobre seu espaço na história do clube e sobre a chance de buscar protagonismo em outro projeto.

– Depois de ganhar a tríplice coroa, o presidente nos levou à sala de troféus do clube e eu vi tantos nomes históricos que pensei que talvez fosse melhor ir para um time sem história e escrever meu nome lá, porque no Barça seria impossível, mas no fim das contas fiquei por mais um ano — afirmou Touré.

Problemas entre Pep e Yaya

O ex-jogador relatou que os problemas com Guardiola se intensificaram na temporada 2009/2010, quando passou a ser pouco utilizado. Yaya contou que a indefinição sobre seu futuro aumentou após a Copa do Mundo, período em que o treinador voltou a demonstrar interesse em mantê-lo no clube. Ao fim, por conselho da esposa, Touré optou por sair do Barcelona e acertou a ida ao Manchester City, em 2010.

– Eu não vejo um homem, vejo uma cobra. Ele não me escalou o ano todo, e depois da Copa do Mundo de 2010, me disse que eu tinha que voltar para o Barcelona, que ele me queria. Minha esposa me disse: "Você vai dar ouvidos a essa besteira? Ele te tratou como um cachorro, e agora quer que você fique, e você vai ficar? Nós vamos para Manchester. Ele não é um homem, ele é maligno, como Satanás." — disparou o ex-jogador.

Seis anos depois, Guardiola e Touré se reencontraram, desta vez em Manchester, com a ida do espanhol aos Cityzens. Com relação já estremecida desde os tempos de Barcelona, o treinador e o meia ficaram juntos na Inglaterra por apenas duas temporadas, com o marfinense se transferindo ao Olympiacos, em 2019, seu penúltimo time antes de se aposentar, no QD Huanghai, em 2020.

