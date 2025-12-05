Copa de 2026 poderá ter último duelo entre Messi e CR7; entenda

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e, diante das chaves definidas e possíveis cruzamentos, uma projeção chamou atenção: um último Messi x Cristiano Ronaldo. Se Argentina e Portugal se classificarem como primeiras colocadas de seus grupos e fazerem valer um favoritismo natural em fases seguintes, os craques poderão protagonizar um 'last dance'.

A atual campeã do mundo, a Argentina, está no Grupo J, acompanhada de Áustria, Argélia e Jordânia, oponentes que deixam a seleção de Scaloni em posição de amplo favoritismo. Portugal também está diante de uma chave acessível, no Grupo K, com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do playoff entre Jamaica, República Democrática do Congo e Nova Caledônia.

A partir disso, como estão no mesmo lado da chave, um enfrentamento entre Messi e Cristiano Ronaldo poderá acontecer nas quartas de final. Para isso, Argentina e Portugal precisam liderar seus grupos e avançar nas fases de 16 avos e oitavas. Se isso acontecer, será a primeira vez em Copas que os craques do século atual se enfrentarão.

Messi e CR7 se enfrentaram pela última vez em 2020 (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Messi e CR7 não se enfrentam oficialmente desde 2020

A projeção que coloca Argentina e Portugal frente a frente no mata-mata poderá trazer à tona o duelo que não acontece desde 2020, quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela Champions League. Naquela oportunidade, a Juventus de CR7 levou a melhor e venceu o Barcelona por 3 a 0, com dois gols do português. Depois desse jogo, a dupla chegou a se encontrar em um amistoso entre o PSG e o All Star da Arábia Saudita, quando os franceses venceram por 5 a 4. Um tento de Messi e dois de Cristiano.

Em uma rivalidade muita marcada pelos tempos áureos de Barcelona x Real Madrid, Messi e Cristiano Ronaldo já se enfrentaram 35 vezes em suas carreiras. O argentino leva a melhor no retrospecto geral, com 16 vitórias e 21 gols marcados, enquanto que CR7 venceu 10 e balançou as redes 20 vezes. Conseguem imaginar um último duelo em plena Copa do Mundo?

