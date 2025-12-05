Brasil se apoia em França e Argentina para buscar título da Copa do Mundo; entenda

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi definida em sorteio nesta sexta-feira (5), e o Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A definição do sorteio trouxe uma coincidência que chama atenção no retrospecto das últimas edições e dá esperança à Seleção rumo ao título.

Assim como o Brasil em 2026, a França e a Argentina também iniciaram sua campanha no Grupo C da Copa do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente. Na busca do título na Rússia, a seleção francesa jogou contra Dinamarca, Peru e Austrália, e terminou em primeiro lugar, com sete pontos. Na edição seguinte, no Catar, a Argentina começou o Grupo C perdendo para a Arábia Saudita, mas venceu México e Polônia posteriormente.

Além disso, o Brasil também tem lembrança marcante no Grupo C da Copa do Mundo: a equipe brasileira foi o cabeça de chave em 2022, quando duelou contra Turquia, China e Costa Rica, e encerrou o torneio com o pentacampeonato — última vez em que a Seleção foi campeã mundial.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Sorteio da Copa do Mundo colocou Brasil como cabeça de chave do Grupo C (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

O sorteio da Copa de 2026 colocou a Seleção Brasileira à frente de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante do Marrocos, que alcançou o quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, seguido pelo duelo contra o Haiti em 19 de junho, que retorna ao Mundial após 52 anos, e encerrando a fase inicial contra a Escócia em 24 de junho, seleção que não participa do torneio desde 1998.

A Fifa definirá ainda neste sábado os horários e a escalação exata dos jogos do Grupo C nas cidades da costa leste, levando em conta os fusos horários dos países para garantir condições ideais às equipes e facilitar que os torcedores possam acompanhar as partidas ao vivo.

