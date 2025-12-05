Copa do Mundo: saiba qual grupo tem maior valor de mercado

Os grupos da Copa do Mundo do ano que vem estão definidos. Ou quase, diante das repescagens que faltam para fechar as 48 seleções que vão disputar o primeiro mundial disputado em três países. Mas já deu para perceber quem caiu em grupo mais fácil ou mais difícil. Mas e os que valem mais? Os jogadores mais valiosos do planeta vão se encontrar?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pois bem. O grupo mais valioso da Copa do Mundo de 2026 é o L. De acordo com o site especializado Transfermarkt, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá somam € 1,73 bilhão em valor de mercado. Muito disso puxado pela cabeça de chave, que tem a seleção mais valiosa do planeta, atualmente.

As chaves serão totalmente desenhadas após as repescagens, sim, e é possível que haja, até lá, haja nova atualização do valor de mercado das seleções. Porém, é improvável que, mesmo quando todos os grupos estiverem completos, algum deles supere a vantagem atual do grupo mais valioso.

continua após a publicidade

➡️Simule a Copa do Mundo jogo a jogo

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo A da Copa do Mundo

O cabeça de chave é o anfitrião México, mas duas das equipes da repescagem podem superá-lo em relação a valor de mercado. Isso porque, no tema, a Dinamarca sobra entre os concorrentes, e a Irlanda vale poucos milhões a mais que a equipe mexicana.

México: € 192,5 milhões

África do Sul: € 36,8 milhões

Coreia do Sul: € 129,5 milhões

Repescagem Uefa: Dinamarca (€ 398,5 milhões), Macedônia do Norte (€ 37,7 milhões), Tchéquia (€ 111,1 milhões) ou Irlanda (€ 195,95 milhões)

continua após a publicidade

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo B da Copa do Mundo

Outro grupo em que duas seleções da repescagem podem superar o anfitrião. Mas, neste caso, a Suíça já vale pouco mais de € 100 milhões a mais que o Canadá. Ou seja: sob essa ótica, o cabeça de chave não tem uma vaga na segunda fase como lógica.

Canadá: € 134,43 milhões

Repescagem Uefa: Itália (€ 846 milhões), Irlanda do Norte (€ 83,85 milhões), País de Gales (€ 186,2 milhões) ou Bósnia e Herzegovina (€ 79,5 milhões)

Catar: € 17,88 milhões

Suíça: € 240,4 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo C da Copa do Mundo

O Brasil puxa para cima a avaliação do grupo, de acordo com o Transfermarkt. A equipe de Vini Jr e companhia se destaca na chave e o Marrocos, que tem avaliação que perde até para a do o Haiti, foi semifinalista da última Copa do Mundo. E venceu os brasileiros há quase três anos.

Aqui, cabe destacar que a avaliação feita considerou a convocação mais recente, que não contou com alguns dos jogadores mais renomados da seleção marroquina. Somente o lateral-direito Hakimi vale € 80 milhões. E ainda há outros em times e ligas importantes do mundo.

Grupo C: € 1,215 bilhão

Brasil: € 913,3 milhões

Marrocos: € 37,9 milhões

Haiti: € 41,58 milhões

Escócia: € 222,6 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo D da Copa do Mundo

Dentre os grupos dos anfitriões, o D é o que promete, na teoria, mais equilíbrio. Os Estados Unidos, pela ótica aqui observada, serão a primeira ou, na pior das hipóteses, segunda força do grupo.

Estados Unidos: € 159,3 milhões

Paraguai: € 120,15 milhões

Austrália: € 32,13 milhões

Repescagem Uefa: Turquia (€ 447,5 milhões), Romênia (€ 88,75 milhões), Eslováquia (€ 137,38 milhões) ou Kosovo (€ 131,38 milhões)

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo E da Copa do Mundo

A cabeça de chave Alemanha é a seleção de melhor avaliação do grupo. Em tese, vale mais que o dobro de Costa do Marfim e Equador. Contudo, vale lembrar que já são duas edições de Copa do Mundo em que a tetracampeã não avança da primeira fase.

Grupo E: € 1,42 bilhão

Alemanha: € 784 milhões

Curaçao: € 25,9 milhões

Costa do Marfim: € 290,73 milhões

Equador: € 320 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo F da Copa do Mundo

Outro grupo em que o cabeça de chave é também a equipe de maior valor de mercado. Mas, neste caso, a segunda força pode sair da repescagem. E mais do que isso: é uma chave que pode se tornar das mais valiosas da competição, passando de € 1,7 bilhão.

Holanda: € 804 milhões

Japão: € 218,6 milhões

Repescagem Uefa: Ucrânia (€ 274 milhões), Suécia (€ 519,68 milhões), Polônia (€ 166,4 milhões) ou Albânia (€ 87,7 milhões)

Tunísia: € 21,78 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo G da Copa do Mundo

Um dos grupos com menor valor de mercado da competição tem a Bélgica como cabeça e chave e seleção com valor de mercado que sobra em relação às concorrentes. Também neste caso, contudo, vale a observação: Mohamed Salah não esteve na última convocação. E ele, sozinho, vale € 45 milhões.

Grupo G: € 494,38 milhões

Bélgica: € 435 milhões

Egito: € 11,4 milhões

Irã: € 33,95 milhões

Nova Zelândia: € 14,03 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo H da Copa do Mundo

A Espanha vai lutar pelo bicampeonato tendo, na primeira fase da Copa do Mundo, um grupo no qual parece ser favorita. Na teoria, o valor de mercado da La Roja sobra em relação às concorrentes.

Grupo H: € 1,074 bilhão

Espanha: € 919 milhões

Cabo Verde: € 27,75 milhões

Arábia Saudita: € 25,15 milhões

Uruguai: € 102,4 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo I da Copa do Mundo

A França tem o segundo elenco mais valioso do planeta - somente ela e a Inglaterra possuem, atualmente, elencos que passam da casa do bilhão de Euros em valor de mercado. Nesta chave, os números apontam um favorito óbvio e Senegal disputando a segunda posição com a Noruega.

França: € 1,27 bilhão

Senegal: € 395,4 milhões

Repescagem Mundial: Bolívia: (€ 14,98 milhões), Suriname (€ 27,63 milhões) ou Iraque (€ 10,5 milhões)

Noruega: € 478,7 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo J da Copa do Mundo

A atual campeã do mundo caiu num grupo em que a distância teórica para dois dos adversários é relevante. Argélia e Jordânia, atualmente, não chegam a € 35 milhões nem se somadas.

Grupo J: € 789,58 milhões

Argentina: € 539,5 milhões

Argélia: € 25,3 milhões

Áustria: € 216 milhões

Jordânia: € 8,78 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo K da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e companhia são cabeças de chave e sobram na comparação com os concorrentes diretos pela classificação. Mesmo com as entradas no grupo de quem sair da repescagem, Portugal estará à frente na avaliação teórica.

Portugal: € 810 milhões

Repescagem mundial: R. D. Congo (€ 135 milhões), Jamaica (€ 48,9 milhões) ou Nova Caledônia (sem valor de mercado atribuído)

Uzbequistão: € 64,25 milhões

Colômbia: € 295,4 milhões

Saiba o valor de mercado das seleções do Grupo L da Copa do Mundo

Os ingleses têm a seleção com maior valor de mercado do planeta, atualmente. E são eles quem puxam para cima o valor de mercado do grupo. Mas Croácia - terceira colocada no último Mundial - e Gana também têm avaliação de mercado na casa da centena de milhões de Euros.

Grupo L: € 1,73 bilhão

Inglaterra: € 1,29 bilhão

Croácia: € 259 milhões

Gana: € 149,53 milhões

Panamá: € 31 milhões