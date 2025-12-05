Bahia e Manchester City promoveram um momento curioso nas redes sociais. Em uma postagem conjunta, as duas equipes que fazem parte do Grupo City juntaram dois "Haalands": o "original", norueguês e dono da camisa 9 do clube inglês, e o "Haaland do Sertão", apelido adotado pelo atacante Dell, destaque da base tricolor e da seleção brasileira que ficou conhecido pelo faro de gol apurado [assista abaixo].

No vídeo, é possível ver que o atacante Savinho, brasileiro que também atua pelo Manchester City, faz a intermediação e orienta Haaland a falar em português para que Dell possa entender. E deu certo, de palavra em palavra o norueguês transmitiu a mensagem e ainda brincou com a pronúncia.

— Ótima comemoração dele [Dell] também. Acho que ele deveria vir para o Manchester City. Dell, você está convidado para assistir um jogo no Etihad — avisou Haaland.

— Fala, Haaland! Pode ter certeza que eu vou estar presente, só marcar o dia para eu estar aí te assistindo, ver você fazer muitos gols e aprender muito contigo — respondeu Dell.

Dell desponta como joia do Bahia

Dell, atacante do Bahia, é o artilheiro da Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial da categoria; jogador é elogiado por Haaland, do Manchester City (Foto: Nelson Terme/CBF)

O Haaland "original" dispensa apresentações, mas o "Haaland do Sertão" já merece ser conhecido no mundo do futebol. Aos 17 anos, o centroavante que na verdade se chama Wendeson Wanderley Santos de Melo, desponta como uma das principais promessas da base do Bahia, não à toa o clube se apressou para renovar o contrato dele até 2028 e estabeleceu uma multa de, aproximadamente, R$ 620 milhões para clubes estrageiros.

Dell, no entanto, teve poucas oportunidades no time principal com Rogério Ceni nesta temporada, já que ele só entrou duas vezes, uma pela Copa do Nordeste contra o Confiança, e outra diante do Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. Em ambos os jogos o Tricolor foi escalado com um time alternativo, e Dell só somou 38 minutos em campo juntando os dois compromissos.

Mas, enquanto não chega a hora de brilhar pelo profissional, o camisa 9 segue como protagonista na base. Na Copa do Mundo Sub-17 realizada neste mês de novembro, por exemplo, ele marcou gols importantes e foi o artilheiro da seleção brasileira na competição, com cinco bolas nas redes.

