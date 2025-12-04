IA crava rebaixados após jogos de Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória

A 37° rodada do Campeonato Brasileiro reservou fortes emoções para as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Santos, Internacional, Fortaleza, Vitória e Ceará estão ameaçados e podem acabar na segunda divisão.

continua após a publicidade

Depois das partidas no Brasileirão, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou os times que serão rebaixados para a Série B. O ChatGPT apontou que Colorado e Leão do Picci não vão escapar, enquanto Peixe, Leão baiano e Vozão ficam na Série A.

➡️Novo visual de Arrascaeta em Flamengo x Ceará viraliza: 'Do nada'

➡️Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção

Na rodada 36, o Santos venceu, o Internacional perdeu, o Fortaleza ganhou e o Vitória perdeu. O Peixe passou pelo Juventude com facilidade, enquanto o Colorado perdeu para o São Paulo. O Leão do Picci venceu o Corinthians, e o Vitória perdeu para o Bragantino.

continua após a publicidade

A briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025 será decidida na última rodada (Foto: LUCAS FIGUEIREDO/CBF)

Simulação da IA

Pela simulação da inteligência artificial, o Santos vai vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro e o Internacional empatará com o Bragantino no Beira-Rio. O Vitória, por sua vez, vencerá o São Paulo no Barradão, enquanto o Fortaleza perde para o Botafogo no Nilton Santos.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória: quem cai?

Se a simulação da IA estiver correta, Internacional e Fortaleza cairiam para a Série B, enquanto Santos e Vitória permaneceriam. O Colorado chegaria a 42 pontos, e o Leão do Picci permaneceria com 43.

continua após a publicidade

Atualmente, o Santos tem 44 pontos e o Internacional 41, contra 43 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional.

A última rodada do Brasileirão terá todos os jogos sendo disputados simultaneamente, e a luta contra o rebaixamento promete ser o grande assunto, já que a briga pelo título foi definida com título do Flamengo em cima do Palmeiras.