IA crava rebaixados após jogos de Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória
Decisão do rebaixamento no Brasileirão será na última rodada
A 37° rodada do Campeonato Brasileiro reservou fortes emoções para as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Santos, Internacional, Fortaleza, Vitória e Ceará estão ameaçados e podem acabar na segunda divisão.
Depois das partidas no Brasileirão, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou os times que serão rebaixados para a Série B. O ChatGPT apontou que Colorado e Leão do Picci não vão escapar, enquanto Peixe, Leão baiano e Vozão ficam na Série A.
Na rodada 36, o Santos venceu, o Internacional perdeu, o Fortaleza ganhou e o Vitória perdeu. O Peixe passou pelo Juventude com facilidade, enquanto o Colorado perdeu para o São Paulo. O Leão do Picci venceu o Corinthians, e o Vitória perdeu para o Bragantino.
Simulação da IA
Pela simulação da inteligência artificial, o Santos vai vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro e o Internacional empatará com o Bragantino no Beira-Rio. O Vitória, por sua vez, vencerá o São Paulo no Barradão, enquanto o Fortaleza perde para o Botafogo no Nilton Santos.
Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória: quem cai?
Se a simulação da IA estiver correta, Internacional e Fortaleza cairiam para a Série B, enquanto Santos e Vitória permaneceriam. O Colorado chegaria a 42 pontos, e o Leão do Picci permaneceria com 43.
Atualmente, o Santos tem 44 pontos e o Internacional 41, contra 43 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional.
A última rodada do Brasileirão terá todos os jogos sendo disputados simultaneamente, e a luta contra o rebaixamento promete ser o grande assunto, já que a briga pelo título foi definida com título do Flamengo em cima do Palmeiras.
