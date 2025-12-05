A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, com a presença de quatro seleções estreantes. Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao disputarão o Mundial pela primeira vez após campanhas marcadas por feitos históricos em seus continentes e classificações obtidas nas rodadas decisivas das Eliminatórias.

As quatro estreantes da Copa de 2026 conheceram seus adversários na primeira fase. Curaçao ficou no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador. Cabo Verde duelará contra Espanha na estreia do Grupo H, que também tem Arábia Saudita e Uruguai.

A Jordânia encara Áustria, Argélia e a atual campeã Argentina no Grupo J. Por fim, o Uzbequistão joga no Grupo K contra Portugal, Colômbia e o vencedor da primeira repescagem internacional, que tem Jamaica, República Democrática do Congo e Nova Caledônia.

Quatro estreantes na Copa do Mundo de 2026

O Uzbequistão foi o primeiro dos estreantes a garantir sua vaga. A seleção empatou em 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos na 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas, resultado suficiente para confirmar a classificação. O time asiático, que há anos batia na trave, terminou em segundo lugar no grupo, atrás apenas do Irã. Com isso, o Uzbequistão se tornou o 81º país a disputar uma Copa do Mundo e o primeiro representante da Ásia Central na história do torneio.

Poucos dias depois, foi a vez da Jordânia escrever seu próprio capítulo de glória. A seleção comandada por Hussein Ammouta venceu Omã por 3 a 0 fora de casa, com hat-trick de Ali Olwan, e contou com a vitória da Coreia do Sul sobre o Iraque para confirmar a vaga. O país, de 11 milhões de habitantes, encerrou uma trajetória marcada por crescimento técnico e regularidade – superando potências regionais como Arábia Saudita e Iraque em fases anteriores.

A classificação coroa uma sequência de boas campanhas da Jordânia no continente asiático. Desde 2010, a seleção vem participando regularmente da Copa da Ásia, chegando inclusive à final em 2024, quando foi vice-campeã diante do Catar.

Na África, o feito histórico ficou por conta de Cabo Verde, que venceu Essuatíni por 3 a 0 na rodada final das Eliminatórias e garantiu a liderança do grupo, à frente da tradicional seleção de Camarões. Com cerca de 525 mil habitantes, o arquipélago se torna um dos menores países da história a disputar o torneio e o quarto lusófono a chegar à Copa do Mundo, depois de Brasil, Portugal e Angola.

Por último, Curaçao fez história na Data Fifa de novembro ao empatar sem gols com a Jamaica fora de casa, ficando na liderança do Grupo B das Eliminatórias da América do Norte e Central, o que garantiu a vaga inédita na Copa do Mundo. Com a classificação, a seleção caribenha se tornou o menor país a disputar o Mundial.

