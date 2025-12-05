Em duelo equilibrado, Benfica e Sporting ficam no empate pela Liga Portuguesa
Com o empate, o Porto pode se isolar ainda mais na liderança da competição
Benfica e Sporting empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (5), pela 13ª rodada da Liga Portuguesa. Em duelo disputado no Estádio da Luz, na capital de Portugal, o Clássico de Lisboa ficou marcado pelo equilíbrio, principalmente na primeira etapa, em que Pedro Gonçalves e Georgiy Sudakov balançaram as redes no confronto. Já no segundo tempo, a partida ficou truncada, com poucas ações ofensivas.
Na tabela, quem agradece o empate é o Porto, que pode se isolar ainda mais na liderança com 34 pontos e com um jogo a menos — contra o Tondela, no domingo (7). O Sporting ocupa a segunda colocação, com 32 pontos, já o Benfica é o terceiro, com 29.
Como foi Benfica x Sporting?
Mesmo fora de casa, o Sporting partiu para cima do Benfica e adiantou as linhas de defesa. Apesar da pressão dos rivais, o Benfica arriscou a saída curta, porém, em erro de Enzo Barrenechea, Morten Hjulmand recuperou a bola na meia-lua e rolou para Pedro Gonçalves, que não desperdiçou e abriu o placar para os Leões aos 12 minutos.
Após o gol, o Benfica conseguiu se recuperar em campo e começou a ter mais controle da posse de bola. Aos 27 minutos, passe "quebra-linha" de Richard Ríos, Amar Dedić recebeu perto da linha de fundo e cruzou rasteiro para área. Na segunda trave, Georgiy Sudakov completou para o gol e igualou o Clássico de Lisboa.
No retorno ao segundo tempo, a partida seguiu equilibrada, mas com os Encarnados melhores em busca do gol de empate. Mas após não conseguir passar pelo bloqueio dos visitantes, o Benfica sofreu um susto com Luis Suárez, que quase marcou para o Sporting em cruzamento de Geny Catamo, mas o atacante não conseguiu alcançar a bola.
Após alterações, o Benfica melhorou e quase marcou com Leandro Barreiro, em passe de Richard Ríos, após jogada ensaiada em falta, mas Luis Suárez interceptou o passe. Ao fim, mesmo melhor no jogo, os Encarnardos se complicaram, com a expulsão de Gianluca Prestianni, em falta dura em Geny Catamo. Com um a mais, o Sporting se atirou ao ataque, mas não conseguiu o gol da vitória e o empate por 1 a 1 persistiu até o fim.
O que vem por aí?
Ambas as equipes estarão de volta durante a semana, pela fase de liga da Champions League. O Benfica recebe o Napoli, às 17h, na quarta-feira (10). Já o Sporting visita o Bayern de Munique, na terça-feira (9), às 14h45.
