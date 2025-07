Recém-promovido à elite do futebol saudita, o Neom quer entrar de vez no grupo dos gigantes locais e já negocia com Axel Disasi, do Chelsea e seleção francesa. Segundo o jornal L’Équipe, os árabes abriram conversas com a BlueCo, dona do clube inglês, para tentar a contratação do jogador. A movimentação faz parte do projeto ambicioso da equipe, que já contratou nomes como Christophe Galtier, Lacazette e Benrahma.

O jornal francês ainda informa que, mesmo com a eventual saída de Disasi do Chelsea, as negociações entre o jogador e o Neom serão complexas, uma vez que o zagueiro de 27 anos dá preferência a outros clubes europeus.

Segundo o Footmercato, O Newcastle, a Juventus, o Villarreal e o Al-Ahli, também da Arábia Saudita, se juntam ao Neom na disputa por Disasi. Na última temporada, Disasi esteve emprestado ao Aston Villa, e disputou apenas 13 jogos da Premier League.

Arábia Saudita em peso no mercado de transferências

Além de Lacazette, que deixou o Lyon para acertar com o Neom, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está investindo pesado nesta janela de transferências. Após o Mundial de Clubes, os investidores locais querem melhorar a imagem futebolística do país para o resto do mundo.

Theo Hernández foi um dos que deixou a Europa para acertar com um clube do país - o Al-Hilal. O francês de 27 anos chegou como um dos melhores da posição na Europa e assinou até o fim da temporada 2027/28. Segundo Fabrizio Romano, o negócio foi fechado em 25 milhões de euros (cerca de 162 milhões de reais) entre o clube saudita e o italiano.

