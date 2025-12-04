menu hamburguer
Inter de Milão tem cerveja conhecida no Brasil como novo patrocinador

Gigante italiano acertou com novo parceiro comercial. Veja tempo do acordo

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
13:25
Inter de Milão ganha novo parceiro no mercado
imagem cameraInter de Milão ganha novo parceiro no mercado
A Inter de Milão fechou um acordo de três anos com a Budweiser, marca da cervejaria AB InBev. A empresa estadunidense passa a ser a Cerveja Parceira Oficial e Parceira Regional do clube italiano na atual temporada, na seguinte e em 2027-2028. O contrato contempla também a equipe feminina.

- Estamos felizes em receber a AB InBev, cuja icônica marca Bud compartilha com nosso clube a ambição de valorizar a experiência dos torcedores e celebrar a paixão que os une - destacou Giorgio Ricci, Diretor de Receitas da Inter de Milão. E completou:

- Essa parceria nos permitirá fortalecer o vínculo com os fãs, dentro e fora do estádio, oferecendo novas oportunidades para viver momentos inesquecíveis.

O acordo inclui presença da marca nos painéis de LED do San Siro e a exclusividade da nova patrocinadora no fornecimento de cerveja para bares e áreas de hospitalidade do estádio. O pacote comercial prevê ainda campanhas digitais e ativações em dia de jogo, voltadas ao engajamento da torcida da Inter de Milão.

- Estamos orgulhosos em nos tornarmos parceiros de um clube tão histórico e prestigioso. Com nossa marca icônica Bud, queremos tornar a experiência dos torcedores ainda mais especial - pregou Ief Timmermans, diretor nacional da AB InBev na Itália.

Laços

A nova patrocinadora do gigante italiano é a holding cuja subsidiária brasileira será nova patrocinadora da Champions League.

