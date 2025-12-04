Inter de Milão tem cerveja conhecida no Brasil como novo patrocinador
Gigante italiano acertou com novo parceiro comercial. Veja tempo do acordo
- Matéria
- Mais Notícias
A Inter de Milão fechou um acordo de três anos com a Budweiser, marca da cervejaria AB InBev. A empresa estadunidense passa a ser a Cerveja Parceira Oficial e Parceira Regional do clube italiano na atual temporada, na seguinte e em 2027-2028. O contrato contempla também a equipe feminina.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
- Estamos felizes em receber a AB InBev, cuja icônica marca Bud compartilha com nosso clube a ambição de valorizar a experiência dos torcedores e celebrar a paixão que os une - destacou Giorgio Ricci, Diretor de Receitas da Inter de Milão. E completou:
- Essa parceria nos permitirá fortalecer o vínculo com os fãs, dentro e fora do estádio, oferecendo novas oportunidades para viver momentos inesquecíveis.
O acordo inclui presença da marca nos painéis de LED do San Siro e a exclusividade da nova patrocinadora no fornecimento de cerveja para bares e áreas de hospitalidade do estádio. O pacote comercial prevê ainda campanhas digitais e ativações em dia de jogo, voltadas ao engajamento da torcida da Inter de Milão.
- Estamos orgulhosos em nos tornarmos parceiros de um clube tão histórico e prestigioso. Com nossa marca icônica Bud, queremos tornar a experiência dos torcedores ainda mais especial - pregou Ief Timmermans, diretor nacional da AB InBev na Itália.
Laços
A nova patrocinadora do gigante italiano é a holding cuja subsidiária brasileira será nova patrocinadora da Champions League.
Lautaro Martínez sobre técnico da Inter: 'Me abraça mais do que a minha mulher'
Lautaro Martínez negou qualquer desentendimento com Cristian Chivu após ser questionado sobre as recentes substituições na Inter de Milão. O atacante abordou o tema durante a Gran Galà del Calcio AIC, evento organizado pela Associação de Futebolistas Italianos e que teve sua 15ª edição realizada nesta segunda-feira (1), em Milão. A discussão pública sobre a relação entre ambos havia ganhado força nas últimas semanas, sobretudo depois das mudanças feitas pelo treinador em jogos recentes.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias