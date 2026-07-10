Tuchel pede coragem à Inglaterra contra Noruega na Copa
Técnico inglês afirma que equipe precisa assumir protagonismo contra a Noruega, admite que Haaland é a principal ameaça do rival
O técnico Thomas Tuchel pediu uma Inglaterra mais corajosa para o duelo contra a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva na véspera da partida, o treinador afirmou que sua equipe precisa jogar "sem arrependimentos", reconheceu que Erling Haaland será o principal perigo do adversário e admitiu que os ingleses ainda buscam uma identidade mais clara dentro de campo.
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Segundo Tuchel, a Inglaterra chega ao momento decisivo do Mundial depois de superar obstáculos nas fases anteriores e agora precisa deixar de lado qualquer excesso de cautela para assumir o protagonismo. Para o treinador, as quartas de final exigem uma postura mais agressiva e confiante.
— Esta é a parte mais emocionante do torneio, mas precisamos nos soltar. Temos de nos conectar à nossa identidade, jogar para frente e ser corajosos. Em uma quartas de final, os corajosos costumam ter a sorte ao seu lado. Não podemos sair de campo com arrependimentos. Precisamos ir para vencer.
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Tuchel destaca evolução da Inglaterra
O treinador comparou a trajetória inglesa até aqui a jogos complicados das primeiras fases da Copa da Inglaterra, em que o principal objetivo é encontrar uma maneira de vencer, independentemente da atuação. Agora, porém, acredita que o time deve apresentar um futebol mais próximo daquele mostrado durante as Eliminatórias.
— Nas primeiras fases, o importante era simplesmente encontrar um jeito de vencer. Agora chegamos ao momento em que precisamos mostrar nossa identidade. Temos de jogar melhor, passar mais tempo no campo ofensivo, superar a pressão alta dos adversários e sermos mais conectados.
Apesar da evolução na campanha, Tuchel reconheceu que sua equipe ainda tem cometido erros na construção das jogadas e, em alguns momentos, demonstra excesso de preocupação na tomada de decisões.
— Nossa identidade ainda não apareceu de forma tão clara nesta Copa. Não é falta de comprometimento. Estamos pensando demais. Pensamos no passe e, quando decidimos, a oportunidade já passou. Precisamos nos livrar disso.
Haaland é a principal preocupação inglesa
Ao analisar a seleção norueguesa, Tuchel fez questão de destacar que o confronto não será decidido apenas por Erling Haaland, mas reconheceu que o atacante do Manchester City exige atenção especial. O camisa 9 soma sete gols em quatro partidas na Copa e foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, nas oitavas de final.
— É impossível não focar nele. A qualidade dele nos momentos decisivos é enorme. Ele sempre aparece no segundo poste e obriga os defensores a tomarem decisões difíceis. Se você marca muito próximo, ele usa a força física. Se dá espaço, ele ganha pelo alto. Ele tem todas as armas.
O treinador também minimizou a ideia de favoritismo inglês. Para ele, a campanha da Noruega, que voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e alcançou pela primeira vez as quartas de final, comprova a força da equipe comandada por Stale Solbakken.
— Eles eliminaram uma seleção gigante como o Brasil. Depois disso, não existe mais favorito. Sabemos da qualidade que eles têm e respeitamos muito esse time.
Inglaterra busca vaga na semifinal
A Inglaterra tenta chegar à semifinal da Copa do Mundo após eliminar México e República Democrática do Congo nas fases anteriores. Para o confronto diante da Noruega, Tuchel não poderá contar com Jarell Quansah, suspenso, mas recebeu boas notícias com os retornos de Declan Rice, Marc Guéhi e Reece James aos treinamentos. O vencedor do confronto enfrenta Argentina ou Suíça na semifinal do Mundial.
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