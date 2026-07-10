Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue' Espanhóis venceram e se classificaram para a semifinal da Copa do Mundo

A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (10), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Durante e após a partida, o jovem Lamine Yamal teve o nome muito comentado por torcedores nas redes sociais.

Apesar da classificação da Espanha sobre a Bélgica, os comentários sobre o camisa 10 foram consideravelmente negativos. O jovem foi para cima, finalizou, mas não participou diretamente de gol e teve mais uma atuação frustrante para boa parte dos fãs.

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Nas redes sociais, as atuações de Lamine Yamal na Copa do Mundo geraram debates sobre o real potencial do jogador. Veja os comentários abaixo:

Time da Espanha comemora gol da classificação contra a Bélgica (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Veja comentários sobre Yamal

Como foi o jogo entre Espanha e Bélgica

Antes mesmo de a bola rolar, um grande problema para os belgas, com o problema muscular do meia Tielemans no aquecimento. Desfalque de peso para o time comandado por Rudi Garcia, que, mesmo assim, não se abateu. Em campo contra a Bélgica, a Espanha foi quem comandou as ações para justificar a condição de favorita. Alto volume de jogo e, ainda que com a marcação em bloco baixo da Bélgica, achou espaço para penetrar na área.

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Depois de muita paciência da Espanha com seu estilo característico, Yamal foi lançado nas costas da zaga e rolou para Dani Olmo finalizar. Courtois defendeu, mas deu rebote nos pés de Fabián Ruiz, que abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. A Espanha controlou, tocou a bola, levou muito perigo buscando o segundo antes do intervalo, mas deu espaço e sofreu. Dez minutos mais tarde, os Red Devils trabalharam pela direita e De Ketelaere apareceu para desviar de cabeça, tirando do alcance de Unai Simón.

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A partida entre Espanha e Bélgica ganhou em emoção na segunda etapa e fugiu do planejamento de Luis de la Fuente, técnico da Espanha, que viu a equipe correr muitos riscos com o jogo de transição da Bélgica. Do outro lado, um problema gigantesco surgiu aos 25 minutos com a lesão do goleiro Courtois, que foi substituído por Lammens após problema muscular. O arqueiro, no entanto, protagonizou o lance que tirou os belgas da Copa do Mundo.

Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola em Espanha x Bélgica.