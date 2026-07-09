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Harry Kane substitui Vini Jr. em nova versão de meme com Haaland

Meme de "As Branquelas" volta à tona

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 14:27
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Haaland no meme "As Branquelas"
Haaland no meme "As Branquelas" (Foto: Instagram)

Noruega e Inglaterra disputam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. O vencedor do confronto enfrenta Argentina ou Suíça na próxima fase. Fora de campo, a rivalidade ganhou as redes sociais com a atualização de um vídeo que viralizou: a recriação da clássica cena do filme "As Branquelas", ao som de "A Thousand Miles", agora estrelada por Harry Kane e Erling Haaland.

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    • Meme faz sucesso novamente

    A nova montagem, publicada no Instagram, ultrapassou a marca de 7 milhões de visualizações. Na peça atual, o atacante inglês assume o papel do personagem Latrell Spencer, que antes pertencia ao brasileiro Vini Jr. na versão original do meme.

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    A brincadeira surgiu com o uso de inteligência artificial antes do jogo entre Noruega e Brasil. Naquela ocasião, o rosto de Vini Jr. foi colocado no lugar do ator Terry Crews, enquanto Haaland interpretava a personagem Tiffany Wilson (Marlon Wayans). O sucesso da edição anterior causou engajamento até mesmo entre os dois atletas na época.

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    • Batalha de goleadores

    O duelo de sábado também transfere para o gramado a disputa direta pela artilharia da competição mundial. O norueguês Haaland ocupa a vice-artilharia do torneio com sete gols marcados, enquanto o capitão inglês, Harry Kane, balançou as redes seis vezes até o momento.

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    Harry Kane e Erling Haaland celebram gols na Copa do Mundo
    Harry Kane e Erling Haaland celebram gols na Copa do Mundo (Fotos: AFP)

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