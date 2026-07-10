Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish' Jesus disse que tomará decisões sem olhar para o passado e relembra passagem com Neymar no Al-Hilal

Apresentado oficialmente como novo treinador de Portugal após saída de Roberto Martínez, após eliminação na Copa do Mundo, Jorge Jesus comentou sobre os jogadores "melhores do mundo" que já passaram por seu comando, citando Cristiano Ronaldo e Neymar. Em seguida, comentou que "deu fim" a Neymar no Al-Hilal.

Segundo o jornal português A Bola, após ser perguntado sobre a utilização de Cristiano Ronaldo e o futuro do astro português na seleção portuguesa, o treinador foi enfático e disse que o nome de Cristiano não influenciará nas suas escolhas, e que tomará as decisões de acordo com o que for melhor para a seleção de Portugal. O novo técnico de Portugal usou Neymar como exemplo, dando a entender que, ao não estar satisfeito com o atacante brasileiro, o português "deu fim" à passagem dele pelo Al-Hilal.

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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, entrega a camisola da selecção portuguesa ao recém-nomeado treinaor Jorge Jesus durante a sua apresentação oficial (Foto: Pedro Rocha / AFP)

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— O passado e o nome para mim não contam. Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo. Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, me falta o terceiro, que é o Messi. E, ao Neymar, um dia eu lhe disse assim: "Tu finish". O que eu achar melhor para a Seleção é o que eu farei — disse Jorge Jesus em coletiva de apresentação à Seleção de Portugal.

Neymar e Jorge Jesus dividiram o vestiário do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre agosto de 2023 e o início de 2025. O período foi marcado pelas sucessivas lesões do atacante brasileiro, e a parceria chegou ao fim quando Neymar rescindiu seu contrato para retornar ao Santos.

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O técnico já esteve envolvido em outra polêmica com o jogador brasileiro. Enquanto comandava o Al-Hilal, Jorge Jesus afirmou que Neymar não tinha condições físicas de acompanhar o restante do elenco. A declaração provocou polêmica e recebeu resposta do atacante, mas as sucessivas lesões enfrentadas pelo brasileiro mantiveram em evidência a discussão sobre sua condição física.

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— É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", afirmou Jesus, em janeiro de 2025.

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Jorge Jesus foi anunciado nesta sexta-feira (10) pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e será o comandante de Portugal no novo ciclo que se inicia, visando à Copa do Mundo de 2030. O contrato do treinador com a seleção europeia é válido até o fim do Mundial, que acontece na Espanha, em Portugal e no Marrocos, daqui a quatro anos.

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