Irmão de Yamal volta a viralizar em classificação da Espanha na Copa Jovem se destaca pelo carisma em jogos do irmão

A Espanha garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo, mas Lamine Yamal não foi o único integrante da família a chamar atenção durante a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Nas arquibancadas, Keyne, irmão caçula do atacante espanhol, encantou torcedores e viralizou nas redes sociais.

Aos quatro anos, o menino apareceu acompanhando a partida e comemorando a classificação da seleção espanhola. O jeito espontâneo de Keyne, que já costuma fazer sucesso em vídeos ao lado de Yamal, voltou a conquistar os fãs durante o jogo decisivo das quartas de final.

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O caçula é presença frequente em momentos importantes da carreira do jogador do Barcelona. Ele já apareceu em comemorações de títulos e em registros familiares publicados nas redes sociais. A relação próxima com Yamal também costuma chamar a atenção dos torcedores, principalmente pela forma carinhosa como o atacante trata o irmão.

Enquanto Yamal segue como uma das principais estrelas da Espanha na Copa, Keyne ganhou protagonismo fora das quatro linhas. O pequeno foi flagrado vibrando na arquibancada e acabou se tornando um dos personagens da classificação espanhola.

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Com a vitória sobre a Bélgica, a Espanha avançou à semifinal e agora enfrentará a França por uma vaga na decisão da Copa do Mundo.

Como foi o jogo da Espanha

Antes mesmo de a bola rolar, um grande problema para os belgas, com o problema muscular do meia Tielemans no aquecimento. Desfalque de peso para o time comandado por Rudi Garcia, que, mesmo assim, não se abateu. Em campo contra a Bélgica, a Espanha foi quem comandou as ações para justificar a condição de favorita. Alto volume de jogo e, ainda que com a marcação em bloco baixo da Bélgica, achou espaço para penetrar na área.

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Depois de muita paciência da Espanha com seu estilo característico, Yamal foi lançado nas costas da zaga e rolou para Dani Olmo finalizar. Courtois defendeu, mas deu rebote nos pés de Fabián Ruiz, que abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. A Espanha controlou, tocou a bola, levou muito perigo buscando o segundo antes do intervalo, mas deu espaço e sofreu. Dez minutos mais tarde, os Red Devils trabalharam pela direita e De Ketelaere apareceu para desviar de cabeça, tirando do alcance de Unai Simón.

Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha contra a Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A partida entre Espanha e Bélgica ganhou em emoção na segunda etapa e fugiu do planejamento de Luis de la Fuente, técnico da Espanha, que viu a equipe correr muitos riscos com o jogo de transição da Bélgica. Do outro lado, um problema gigantesco surgiu aos 25 minutos com a lesão do goleiro Courtois, que foi substituído por Lammens após problema muscular. O arqueiro, no entanto, protagonizou o lance que tirou os belgas da Copa do Mundo.

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Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola em Espanha x Bélgica.