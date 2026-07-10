Quem é o goleiro 'vilão' da Bélgica na Copa do Mundo?
Lammens entrou no lugar de Courtois e protagonizou lance que deu a classificação da Espanha na Copa
A eliminação da Bélgica para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10), marcou um momento difícil na ainda curta carreira de Senne Lammens. O goleiro entrou no segundo tempo após a lesão de Thibaut Courtois e acabou falhando no lance que definiu a vitória espanhola por 2 a 1, ao dar rebote em um chute de Pau Cubarsí para Mikel Merino marcar nos minutos finais.
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Aos 24 anos, Lammens é considerado uma das principais promessas da posição no futebol belga. Revelado pelo Club Brugge, ele ganhou projeção no Royal Antwerp, onde se firmou como titular e chamou a atenção pelo alto número de defesas e pelas boas atuações, o que levou o Manchester United a investir cerca de 21 milhões de euros em sua contratação para a temporada 2025/26.
Curiosamente, Lammens iniciou a trajetória no futebol como atacante antes de optar definitivamente pela posição de goleiro ainda nas categorias de base. A mudança deu resultado e o colocou no radar da seleção belga, pela qual estreou no fim de 2025. O duelo contra a Espanha foi apenas sua terceira partida com a camisa da Bélgica.
Em entrevistas, o goleiro já revelou que cresceu tendo Courtois como principal referência na posição e também costuma buscar inspiração em atletas de outras modalidades, como Kobe Bryant e LeBron James.
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Embora tenha sido um dos personagens da eliminação belga, Lammens segue tratado como um goleiro de grande potencial. A falha na Copa do Mundo representa um revés importante, mas não muda o status de uma das apostas do futebol belga para os próximos anos.
Como foi Espanha x Bélgica
A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Apesar da perda de Tielemans ainda no aquecimento, os belgas resistiram bem no início, mas a seleção espanhola dominou a posse de bola e abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Lamine Yamal e defesa de Courtois em chute de Dani Olmo, Fabián Ruiz aproveitou o rebote para marcar. A Bélgica reagiu dez minutos depois, quando De Ketelaere empatou de cabeça.
Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado e a Bélgica passou a ameaçar nos contra-ataques. Aos 25 minutos, Courtois deixou o campo lesionado e deu lugar a Lammens. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Cubarsí arriscou de fora da área, o goleiro belga deu rebote e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação da Espanha.
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