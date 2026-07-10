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Técnico da Noruega descarta amplo favoritismo da Inglaterra: 'Não grandes'

Ståle Solbakken vê seleção inglesa com mais pressão, rejeita duelo resumido a Erling Haaland e Harry Kane

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 21:50
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Ståle Solbakken é técnhico da Noruega na Copa do Mundo
Ståle Solbakken é técnhico da Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O técnico Ståle Solbakken classificou a Inglaterra como favorita para o duelo contra a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo, mas descartou um amplo favoritismo inglês. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), em Miami, o treinador afirmou que a pressão está do lado da equipe comandada por Thomas Tuchel e reforçou que o confronto vai muito além do duelo entre Erling Haaland e Harry Kane.

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    A seleção norueguesa disputa as quartas de final depois de eliminar o Brasil nas oitavas e vive sua melhor campanha em Copas desde o retorno ao torneio, após 28 anos de ausência. Do outro lado, a Inglaterra chega embalada pela vitória por 3 a 2 sobre o México, resultado que reforçou o status de uma das principais candidatas ao título.

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    Inglaterra é favorita

    Apesar de reconhecer a força do adversário, Solbakken acredita que a diferença entre as equipes não é tão grande quanto muitos imaginam e destacou que a responsabilidade pelo resultado recai sobre os ingleses. O treinador também ressaltou o peso histórico do confronto para a seleção norueguesa.

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    • — Eles são favoritos, mas não grandes, grandes favoritos. Acho que a Inglaterra tem mais pressão do que nós. Mas nós também cobramos muito da nossa atuação. Quando o jogo começa, não acho que os jogadores estejam pensando nessa pressão.

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    — Brasil e Inglaterra talvez sejam as duas maiores seleções que poderíamos enfrentar nesta Copa do Mundo em termos de história.

    Ståle Solbakken é técnhico da Noruega na Copa do Mundo
    Ståle Solbakken é técnhico da Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    'Não é Haaland contra Kane'

    Grande parte das atenções para o confronto está voltada ao duelo entre Erling Haaland, artilheiro da Noruega na competição com sete gols, e Harry Kane, que marcou seis vezes pela Inglaterra. Para Solbakken, porém, reduzir a partida ao embate entre os dois atacantes é um erro. Na sequência, o treinador reconheceu a importância dos dois centroavantes, mas lembrou que ambos dependem do coletivo.

    — É Noruega contra Inglaterra, não Haaland contra Kane. Não é segredo que o Kane é o principal jogador decisivo da Inglaterra e o Erling é o nosso principal jogador decisivo. Não há dúvida de que ele é o nosso maior vencedor de partidas, mas acho que vocês subestimam os outros jogadores se pensarem que esse é o único tema. Ele também precisa de serviço, mas não dá para negar que é um jogador decisivo para nós.

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    Harry Kane comemorando gol
    Harry Kane comemorando gol pela Inglaterra contra a RD Congo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Elogios ao time de Tuchel

    Ao analisar o adversário, Solbakken destacou a organização da equipe de Thomas Tuchel e apontou a atuação contra o México, nas oitavas de final, como a mais convincente da seleção inglesa na competição.

    — Precisamos competir e defender muito bem. Precisamos nos concentrar no campo e, então, poderemos ser nós mesmos. Jude Bellingham e Kane aparecem em excelentes posições para marcar. Acho que o jogo mais impressionante da Inglaterra foi contra o México. Eles concederam poucas chances e o Tuchel conseguiu colocar seus melhores jogadores nas posições ideais.

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    O treinador ainda elogiou a variedade de opções ofensivas da Inglaterra e a consistência do meio-campo.

    — Eles têm jogadores decisivos como Bellingham e Kane, além de várias opções pelos lados. Se um não está em um bom dia, outro entra e consegue fazer a diferença. No meio, Elliot Anderson e Declan Rice dão muita estabilidade.

    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Noruega quer repetir atuação contra o Brasil

    Na vitória sobre o Brasil, a Noruega terminou a partida com 66,4% de posse de bola, mas Solbakken não espera repetir esse cenário diante da Inglaterra. Segundo o treinador, o foco da preparação foi preservar o elenco para o desgaste das altas temperaturas em Miami.

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    — Não espero ter a mesma posse de bola. Está mais quente agora. Treinamos de forma mais leve, sem tanto trabalho intenso. Fizemos atividades técnicas em um ritmo menor. O importante é estarmos descansados para o jogo de amanhã.

    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

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