logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja

Seleção foi eliminada por Espanha, França e Argentina

PorTiago Teixeira MendesNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 20:02
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo
Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

A eliminação para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo reforçou uma curiosidade que acompanha a Bélgica desde o início da chamada "geração de ouro". Nas principais competições disputadas pela seleção na última década, a equipe acabou, em boa parte das eliminações, parando diante de adversários que já conquistaram o Mundial.

  • Goleiro Lammens em ação pela Bélgica com sua camisa amarela e número 12 na Copa do Mundo

    Quem é o goleiro ‘vilão’ da Bélgica na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Ederson Silva em ação no duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Manchester United recua por Éderson e mira ex-Flamengo como novo alvo

    Futebol Internacional
    Há 2 horas
  • Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: ‘Muito feliz’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    A sequência começou justamente no Mundial que aconteceu no Brasil. Depois de eliminar os Estados Unidos nas oitavas de final, os belgas caíram diante da Argentina nas quartas. Quatro anos mais tarde, na Rússia, fizeram a melhor campanha de sua história ao superar Japão e Brasil antes de serem eliminados pela França, campeã mundial em 1998 e que voltaria a levantar a taça naquele Mundial.

    Na Eurocopa de 2020, a Bélgica voltou a avançar às quartas após eliminar Portugal, mas acabou derrotada pela Itália, tetracampeã mundial. Já na Euro de 2024, a equipe se despediu diante da França logo nas oitavas de final. Agora, em 2026, o obstáculo foi a Espanha, campeã mundial em 2010.

    continua após a publicidade

    Há exceções ao retrospecto da Bélgica

  • Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa

    Colômbia condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Lance! Tático: A França só precisa de cinco minutinhos

    Copa do Mundo 2026
    Há 44 minutos
  • Luis de la Fuente, técnico da Espanha, celebra a classificação para a semifinal da Copa do Mundo

    Técnico da Espanha projeta reencontro com a França: 'Igualmente preocupados'

    Copa do Mundo 2026
    Há 51 minutos

    • Apesar da coincidência chamar atenção, o histórico está longe de representar uma escrita perfeita. A principal exceção aconteceu na Eurocopa de 2016. Depois de golear a Hungria nas oitavas de final, a Bélgica acabou surpreendida pelo País de Gales nas quartas, seleção sem tradição em grandes títulos e que fez a melhor campanha de sua história em competições internacionais.

    Outro fator que relativiza a curiosidade aconteceu justamente na Copa do Mundo de 2018. Antes da eliminação para a França, os belgas superaram o Brasil, maior campeão da história dos Mundiais, mostrando que a geração também conseguiu vencer campeões mundiais em confrontos decisivos.

    continua após a publicidade

    A Copa do Mundo de 2022 também foge desse recorte. Na ocasião, a Bélgica sequer chegou ao mata-mata. Depois de estrear com vitória sobre o Canadá, empatou com a Croácia e perdeu para Marrocos, sendo eliminada ainda na fase de grupos.

    A Nations League acrescenta outro capítulo curioso ao retrospecto. Na edição de 2020/21, a Bélgica abriu 2 a 0 sobre a França na semifinal, mas sofreu a virada por 3 a 2 e foi eliminada. Os franceses avançaram para conquistar o título da competição ao derrotarem a Espanha na decisão.

    continua após a publicidade

    Geração de ouro ficou perto, mas nunca chegou à decisão

    Embora tenha reunido jogadores que marcaram época no futebol europeu, a chamada geração de ouro belga nunca conseguiu disputar uma final de Copa do Mundo, Eurocopa ou Nations League.

    Kevin De Bruyne durante eliminação da Bélgica para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo
    Kevin De Bruyne durante eliminação da Bélgica para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    O melhor desempenho veio na Copa de 2018, quando terminou na terceira colocação após vencer a Inglaterra na disputa pelo bronze. Nos demais grandes torneios, a equipe alternou eliminações nas quartas de final, nas oitavas ou ainda na fase de grupos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: 'Muito feliz'

    Há 2 horas
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Espanha x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Fora de Campo

    Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue'

    Há 2 horas
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Merino marcou para a Espanha após falha de Lammens

    Copa do Mundo

    Estrangeiros celebram gol de herói espanhol: 'Tinha que ser'

    Há 2 horas
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Courtois sentado em campo de uniforme amarelo

    Atuação de Courtois contra Espanha repercute: 'Um anjo'

    Stale Solbakken, técnico da Noruega, na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

    Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado'

    Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica

    Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

    Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'

    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo

    França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega

    Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!