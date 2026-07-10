Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja Seleção foi eliminada por Espanha, França e Argentina

A eliminação para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo reforçou uma curiosidade que acompanha a Bélgica desde o início da chamada "geração de ouro". Nas principais competições disputadas pela seleção na última década, a equipe acabou, em boa parte das eliminações, parando diante de adversários que já conquistaram o Mundial.

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A sequência começou justamente no Mundial que aconteceu no Brasil. Depois de eliminar os Estados Unidos nas oitavas de final, os belgas caíram diante da Argentina nas quartas. Quatro anos mais tarde, na Rússia, fizeram a melhor campanha de sua história ao superar Japão e Brasil antes de serem eliminados pela França, campeã mundial em 1998 e que voltaria a levantar a taça naquele Mundial.

Na Eurocopa de 2020, a Bélgica voltou a avançar às quartas após eliminar Portugal, mas acabou derrotada pela Itália, tetracampeã mundial. Já na Euro de 2024, a equipe se despediu diante da França logo nas oitavas de final. Agora, em 2026, o obstáculo foi a Espanha, campeã mundial em 2010.

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Há exceções ao retrospecto da Bélgica

Apesar da coincidência chamar atenção, o histórico está longe de representar uma escrita perfeita. A principal exceção aconteceu na Eurocopa de 2016. Depois de golear a Hungria nas oitavas de final, a Bélgica acabou surpreendida pelo País de Gales nas quartas, seleção sem tradição em grandes títulos e que fez a melhor campanha de sua história em competições internacionais.

Outro fator que relativiza a curiosidade aconteceu justamente na Copa do Mundo de 2018. Antes da eliminação para a França, os belgas superaram o Brasil, maior campeão da história dos Mundiais, mostrando que a geração também conseguiu vencer campeões mundiais em confrontos decisivos.

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A Copa do Mundo de 2022 também foge desse recorte. Na ocasião, a Bélgica sequer chegou ao mata-mata. Depois de estrear com vitória sobre o Canadá, empatou com a Croácia e perdeu para Marrocos, sendo eliminada ainda na fase de grupos.

A Nations League acrescenta outro capítulo curioso ao retrospecto. Na edição de 2020/21, a Bélgica abriu 2 a 0 sobre a França na semifinal, mas sofreu a virada por 3 a 2 e foi eliminada. Os franceses avançaram para conquistar o título da competição ao derrotarem a Espanha na decisão.

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Geração de ouro ficou perto, mas nunca chegou à decisão

Embora tenha reunido jogadores que marcaram época no futebol europeu, a chamada geração de ouro belga nunca conseguiu disputar uma final de Copa do Mundo, Eurocopa ou Nations League.

Kevin De Bruyne durante eliminação da Bélgica para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

O melhor desempenho veio na Copa de 2018, quando terminou na terceira colocação após vencer a Inglaterra na disputa pelo bronze. Nos demais grandes torneios, a equipe alternou eliminações nas quartas de final, nas oitavas ou ainda na fase de grupos.

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