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Espanha x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

Agora, a Espanha precisa eliminar a França para alcançar as semifinais

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
10/07/2026 18:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1, em uma partida que contou com gols de Fabián Ruiz, De Keteleare e Mikel Merino. Agora, a Fúria de Lamine Yamal e companhia tem pela frente o seu maior desafio na Copa do Mundo, jogando contra a poderosa França de Mbappé.

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    A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo após um duelo equilibrado e decidido nos minutos finais. Antes mesmo do início da partida, os belgas sofreram um duro golpe com a lesão muscular de Youri Tielemans durante o aquecimento, obrigando uma mudança na equipe comandada por Rudi Garcia.

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    Em campo, a seleção espanhola assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos e pressionou uma Bélgica fechada em bloco baixo. Depois de insistir bastante, abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal recebeu nas costas da defesa e encontrou Dani Olmo, que parou em Courtois. No rebote, Fabián Ruiz apareceu livre para completar para as redes.

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    Mesmo dominando a partida e criando oportunidades para ampliar a vantagem, a Espanha acabou castigada. Aos 39 minutos, a Bélgica construiu boa jogada pela direita, e Charles De Ketelaere apareceu na área para cabecear sem chances para Unai Simón, deixando tudo igual antes do intervalo.

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    Na segunda etapa, o confronto ficou mais aberto, com a Bélgica explorando os contra-ataques e levando perigo à defesa espanhola. Aos 25 minutos, Courtois também deixou o gramado lesionado, sendo substituído por Lammens.

    Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, a Espanha encontrou o gol da classificação. Aos 42 minutos, Cubarsí arriscou um chute de média distância, Lammens deu rebote para a frente, e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, aproveitou a sobra e marcou em seu primeiro toque na bola, confirmando a vitória espanhola e a vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.

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