Espanha x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Agora, a Espanha precisa eliminar a França para alcançar as semifinais

A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1, em uma partida que contou com gols de Fabián Ruiz, De Keteleare e Mikel Merino. Agora, a Fúria de Lamine Yamal e companhia tem pela frente o seu maior desafio na Copa do Mundo, jogando contra a poderosa França de Mbappé.

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Como foi o jogo?

A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo após um duelo equilibrado e decidido nos minutos finais. Antes mesmo do início da partida, os belgas sofreram um duro golpe com a lesão muscular de Youri Tielemans durante o aquecimento, obrigando uma mudança na equipe comandada por Rudi Garcia.

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Em campo, a seleção espanhola assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos e pressionou uma Bélgica fechada em bloco baixo. Depois de insistir bastante, abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal recebeu nas costas da defesa e encontrou Dani Olmo, que parou em Courtois. No rebote, Fabián Ruiz apareceu livre para completar para as redes.

Os jogadores da Espanha se aquecem antes da partida das quartas de final do torneio da Copa do Mundo de futebol de 2026 entre Espanha e Bélgica (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Mesmo dominando a partida e criando oportunidades para ampliar a vantagem, a Espanha acabou castigada. Aos 39 minutos, a Bélgica construiu boa jogada pela direita, e Charles De Ketelaere apareceu na área para cabecear sem chances para Unai Simón, deixando tudo igual antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o confronto ficou mais aberto, com a Bélgica explorando os contra-ataques e levando perigo à defesa espanhola. Aos 25 minutos, Courtois também deixou o gramado lesionado, sendo substituído por Lammens.

Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, a Espanha encontrou o gol da classificação. Aos 42 minutos, Cubarsí arriscou um chute de média distância, Lammens deu rebote para a frente, e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, aproveitou a sobra e marcou em seu primeiro toque na bola, confirmando a vitória espanhola e a vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.