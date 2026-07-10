logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Romero responde Courtois e alerta Argentina: 'Precisamos melhorar'

Atleta marcou gol da reação na virada da Albiceleste contra o Egito

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 21:46
Favorite o Lance! no Google
Cuti Romero em treino da Argentina antes do jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo
Cuti Romero em treino da Argentina antes do jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Zagueiro da Argentina, Cuti Romero alertou a Argentina após os sustos passados nos jogos de mata-mata contra Cabo Verde e Egito. Na véspera do jogo da Copa do Mundo contra a Suíça, o defensor elogiou o adversário das quartas de final e fez uma autocrítica.

  • Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: ‘Várias soluções’

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    - Estamos bem, mas certamente precisamos melhorar. Nos entristece que nos façam gols. A Suíça não foi fácil para a Colômbia e jogou até melhor, na minha visão. Está sendo uma Copa do Mundo muito competitiva. Nenhum rival nos deu nada fácil para a gente. Os que estão aqui fizeram por merecer, mas estamos centrados na gente.

    Na sequência, Romero também deu uma resposta a Courtois, que disse acreditar que o campeão da Copa do Mundo sairá do confronto da semifinal entre França e Espanha. A Argentina busca chegar na próxima fase do Mundial em busca do bicampeonato consecutivo.

    continua após a publicidade

    - Não escutamos o que pensa um jogador - disse Romero, de forma sucinta.

  • Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa

    Colômbia condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 55 minutos
  • Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Lance! Tático: A França só precisa de cinco minutinhos

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo

    Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 50 minutos

    • No duelo contra a Suíça, Romero deve formar a dupla de zaga com Lisandro Martínez, assim como fez em quatro jogos da Copa do Mundo. O atleta do Tottenham só foi poupado diante da Jordânia por conta de um incômodo no joelho direito.

    Veja a provável escalação da Argentina para enfrentar a Suíça

    A Argentina deve encarar a Suíça com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Romero comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito pela Copa do Mundo
    Romero comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito pela Copa do Mundo (Foto: Elsa/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Goleiro Lammens em ação pela Bélgica com sua camisa amarela e número 12 na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o goleiro 'vilão' da Bélgica na Copa do Mundo?

    Há 2 horas
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: 'Muito feliz'

    Há 3 horas
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Espanha x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Fora de Campo

    Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue'

    Há 3 horas
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Merino marcou para a Espanha após falha de Lammens

    Copa do Mundo

    Estrangeiros celebram gol de herói espanhol: 'Tinha que ser'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa

    Courtois sentado em campo de uniforme amarelo

    Atuação de Courtois contra Espanha repercute: 'Um anjo'

    Stale Solbakken, técnico da Noruega, na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

    Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado'

    Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica

    Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

    Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'

    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo

    França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo