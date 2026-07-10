Romero responde Courtois e alerta Argentina: 'Precisamos melhorar' Atleta marcou gol da reação na virada da Albiceleste contra o Egito

Zagueiro da Argentina, Cuti Romero alertou a Argentina após os sustos passados nos jogos de mata-mata contra Cabo Verde e Egito. Na véspera do jogo da Copa do Mundo contra a Suíça, o defensor elogiou o adversário das quartas de final e fez uma autocrítica.

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- Estamos bem, mas certamente precisamos melhorar. Nos entristece que nos façam gols. A Suíça não foi fácil para a Colômbia e jogou até melhor, na minha visão. Está sendo uma Copa do Mundo muito competitiva. Nenhum rival nos deu nada fácil para a gente. Os que estão aqui fizeram por merecer, mas estamos centrados na gente.

Na sequência, Romero também deu uma resposta a Courtois, que disse acreditar que o campeão da Copa do Mundo sairá do confronto da semifinal entre França e Espanha. A Argentina busca chegar na próxima fase do Mundial em busca do bicampeonato consecutivo.

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- Não escutamos o que pensa um jogador - disse Romero, de forma sucinta.

No duelo contra a Suíça, Romero deve formar a dupla de zaga com Lisandro Martínez, assim como fez em quatro jogos da Copa do Mundo. O atleta do Tottenham só foi poupado diante da Jordânia por conta de um incômodo no joelho direito.

Veja a provável escalação da Argentina para enfrentar a Suíça

A Argentina deve encarar a Suíça com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

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