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Argentina x Suíça: onde nasceu Gianni Infantino, presidente da Fifa?

Jogo das quartas de final da Copa do Mundo acontece neste sábado (11)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 06:40
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Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida tem um peso especial para Gianni Infantino, presidente da Fifa, que é suíço.

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    O atual responsável pela administração da maior entidade do futebol mundial nasceu em Briga, na Suíça, em 1970. Hoje, aos 56 anos, Gianni Infantino está no seu décimo ano como presidente da Fifa. Ele assumiu o cargo no dia 26 de fevereiro de 2016.

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    O confronto entre Argentina e Suíça acontece em um momento polêmico do mandato de Gianni. A atual edição da Copa do Mundo tem colecionado polêmicas de arbitragens, algumas delas envolvendo a própria Argentina, que entra em campo neste sábado (11).

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    • Apesar disso, a maior polêmica aconteceu com os Estados Unidos, quando o presidente Donald Trump pediu para a Fifa cancelar o cartão vermelho do atacante Florian Balogun, o que foi acatado. O jogador foi expulso durante o confronto contra a Bósnia-Herzegovina.

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    Argentina x Suíça pela Copa do Mundo

    Lionel Messi e companhia voltam a entrar em campo pela Copa do Mundo de 2026 neste sábado (11). Na data, a Argentina enfrenta a Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.

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    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa (Foto: by Thomas COEX / AFP)
    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa (Foto: by Thomas COEX / AFP)
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