Kane x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo Astros de Inglaterra e Noruega duelam por vaga na semifinal e pela artilharia

Inglaterra e Noruega se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ambos na briga pela artilharia do Mundial. A seguir, o Lance! compara as respectivas trajetórias esportivas.

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Kane x Haaland: confronto de fenômenos

Dados gerais:

Harry Kane Erling Haaland Idade 32 (28/07/1993) 25 (21/07/2000) Altura 1,88 m 1,95 m Velocidade máxima atingida Apx. 32,6 km/h Apx. 36,5 km/h Posição Centroavante Centroavante Pé dominante Direito Esquerdo Valor de mercado € 60 milhões € 200 milhões Estreia profissional 25/08/2011, aos 18 anos 12/05/2016, aos 15 anos Estreia pela seleção 27/03/2015, aos 22 anos 04/09/2019, aos 19 anos

➡️ Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

Gols por clubes/seleções:

Kane

Tottenham: 280 gols em 435 jogos Leyton Orient: 5 gols em 18 jogos Milwall: 9 gols em 27 jogos Norwich City: nenhum gol em 5 jogos Bayern: 146 gols em 147 jogos Inglaterra: 85 gols em 119 jogos Total: 525 gols em 751 jogos (0,69 g/j)

Haaland

Molde: 20 gols em 50 jogos RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos Manchester City: 162 gols em 198 jogos Noruega: 62 gols em 54 jogos Total: 359 gols em 418 jogos (0,85 g/j)

Gols por competições:

Harry Kane Erling Haaland Champions League 54 gols (70 jogos) 57 gols (58 jogos) Ligas nacionais 311 gols (414 jogos) 205 gols (254 jogos) Taças nacionais 28 gols (35 jogos) 26 gols (31 jogos) Eurocopa 7 gols (18 jogos) - Copa do Mundo 14 gols (16 jogos) 7 gols (4 jogos)

Erling Haaland vibra ao fazer o seu primeiro gol em Copas do Mundo na carreira (Foto: Justin Setterfield / / AFP)

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Desempenho na atual Copa do Mundo:

Harry Kane Erling Haaland Gols 6 7 Assistências 1 0 Participação nos gols da seleção 63% 58% Distância percorrida 10,6 km por jogo 9,8 km por jogo Nota ofensiva* 7.41 (4º) 8.04 (3º)

*A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.

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Títulos:

Harry Kane

Bayern: Campeonato Alemão (2x), Copa da Alemanha (1x) e Supercopa da Alemanha (1x)

Total: 4 títulos

Erling Haaland

RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)

Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)

Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)

Total: 13 títulos