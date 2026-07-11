Kane x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo
Astros de Inglaterra e Noruega duelam por vaga na semifinal e pela artilharia
Inglaterra e Noruega se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ambos na briga pela artilharia do Mundial. A seguir, o Lance! compara as respectivas trajetórias esportivas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Kane x Haaland: confronto de fenômenos
Dados gerais:
|Harry Kane
|Erling Haaland
Idade
32 (28/07/1993)
25 (21/07/2000)
Altura
1,88 m
1,95 m
Velocidade máxima atingida
Apx. 32,6 km/h
Apx. 36,5 km/h
Posição
Centroavante
Centroavante
Pé dominante
Direito
Esquerdo
Valor de mercado
€ 60 milhões
€ 200 milhões
Estreia profissional
25/08/2011, aos 18 anos
12/05/2016, aos 15 anos
Estreia pela seleção
27/03/2015, aos 22 anos
04/09/2019, aos 19 anos
➡️ Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega
Gols por clubes/seleções:
Kane
- Tottenham: 280 gols em 435 jogos
- Leyton Orient: 5 gols em 18 jogos
- Milwall: 9 gols em 27 jogos
- Norwich City: nenhum gol em 5 jogos
- Bayern: 146 gols em 147 jogos
- Inglaterra: 85 gols em 119 jogos
- Total: 525 gols em 751 jogos (0,69 g/j)
Haaland
- Molde: 20 gols em 50 jogos
- RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos
- Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos
- Manchester City: 162 gols em 198 jogos
- Noruega: 62 gols em 54 jogos
- Total: 359 gols em 418 jogos (0,85 g/j)
Gols por competições:
|Harry Kane
|Erling Haaland
Champions League
54 gols (70 jogos)
57 gols (58 jogos)
Ligas nacionais
311 gols (414 jogos)
205 gols (254 jogos)
Taças nacionais
28 gols (35 jogos)
26 gols (31 jogos)
Eurocopa
7 gols (18 jogos)
-
Copa do Mundo
14 gols (16 jogos)
7 gols (4 jogos)
+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Desempenho na atual Copa do Mundo:
|Harry Kane
|Erling Haaland
Gols
6
7
Assistências
1
0
Participação nos gols da seleção
63%
58%
Distância percorrida
10,6 km por jogo
9,8 km por jogo
Nota ofensiva*
7.41 (4º)
8.04 (3º)
*A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.
➡️ Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa
Títulos:
Harry Kane
- Bayern: Campeonato Alemão (2x), Copa da Alemanha (1x) e Supercopa da Alemanha (1x)
- Total: 4 títulos
Erling Haaland
- RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)
- Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)
- Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)
- Total: 13 títulos
Fora de Campo
Irmão de Yamal volta a viralizar em classificação da Espanha na CopaHá 6 horas
Copa do Mundo 2026
Romero responde Courtois e alerta Argentina: 'Precisamos melhorar'Há 6 horas
Copa do Mundo 2026
Colômbia condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do MundoHá 7 horas
Copa do Mundo 2026
Lance! Tático: A França só precisa de cinco minutinhosHá 7 horas
Copa do Mundo 2026
Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; vejaHá 8 horas
Copa do Mundo 2026
Técnico da Espanha projeta reencontro com a França: 'Igualmente preocupados'Há 8 horas
Mais LANCE!