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Kane x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo

Astros de Inglaterra e Noruega duelam por vaga na semifinal e pela artilharia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 04:00
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Harry Kane e Erling Haaland celebram gols na Copa do Mundo
Harry Kane e Erling Haaland celebram gols na Copa do Mundo (Fotos: AFP)

Inglaterra e Noruega se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ambos na briga pela artilharia do Mundial. A seguir, o Lance! compara as respectivas trajetórias esportivas.

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    Kane x Haaland: confronto de fenômenos

    Dados gerais:

    Harry KaneErling Haaland

    Idade

    32 (28/07/1993)

    25 (21/07/2000)

    Altura

    1,88 m

    1,95 m

    Velocidade máxima atingida

    Apx. 32,6 km/h

    Apx. 36,5 km/h

    Posição

    Centroavante

    Centroavante

    Pé dominante

    Direito

    Esquerdo

    Valor de mercado

    € 60 milhões

    € 200 milhões

    Estreia profissional

    25/08/2011, aos 18 anos

    12/05/2016, aos 15 anos

    Estreia pela seleção

    27/03/2015, aos 22 anos

    04/09/2019, aos 19 anos

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    • ➡️ Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

    Gols por clubes/seleções:

    Kane

    1. Tottenham: 280 gols em 435 jogos
    2. Leyton Orient: 5 gols em 18 jogos
    3. Milwall: 9 gols em 27 jogos
    4. Norwich City: nenhum gol em 5 jogos
    5. Bayern: 146 gols em 147 jogos
    6. Inglaterra: 85 gols em 119 jogos
    7. Total: 525 gols em 751 jogos (0,69 g/j)

    Haaland

    1. Molde: 20 gols em 50 jogos
    2. RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos
    3. Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos
    4. Manchester City: 162 gols em 198 jogos
    5. Noruega: 62 gols em 54 jogos
    6. Total: 359 gols em 418 jogos (0,85 g/j)

    Gols por competições:

    Harry KaneErling Haaland

    Champions League

    54 gols (70 jogos)

    57 gols (58 jogos)

    Ligas nacionais

    311 gols (414 jogos)

    205 gols (254 jogos)

    Taças nacionais

    28 gols (35 jogos)

    26 gols (31 jogos)

    Eurocopa

    7 gols (18 jogos)

    -

    Copa do Mundo

    14 gols (16 jogos)

    7 gols (4 jogos)

    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Erling Haaland vibra ao fazer o seu primeiro gol em Copas do Mundo na carreira (Foto: Justin Setterfield / / AFP)

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    Desempenho na atual Copa do Mundo:

    Harry KaneErling Haaland

    Gols

    6

    7

    Assistências

    1

    0

    Participação nos gols da seleção

    63%

    58%

    Distância percorrida

    10,6 km por jogo

    9,8 km por jogo

    Nota ofensiva*

    7.41 (4º)

    8.04 (3º)

    *A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.

    ➡️ Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa

    Títulos:

    Harry Kane

    • Bayern: Campeonato Alemão (2x), Copa da Alemanha (1x) e Supercopa da Alemanha (1x)
    • Total: 4 títulos

    Erling Haaland

    • RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)
    • Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)
    • Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)
    • Total: 13 títulos
    Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro título da sua carreira
    Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro da sua carreira (Foto: Divulgação / Bayern)
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