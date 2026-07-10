Técnico da Argentina abre o jogo sobre físico de Messi e comenta declaração de Yamal Scaloni dá pista da escalação para enfrentar a Suíça nas quartas de final

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni abriu o jogo sobre o estado físico de Messi na véspera do jogo contra a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador não vê uma queda do camisa 10 mesmo aos 39 anos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Leo corre praticamente a mesma distância nas partidas. Não é que ele corra mais ou menos. O que ele está fazendo é ser muito mais decisivo. Acho que o time o ajuda bastante, essa é a realidade, mas fisicamente, é verdade que ele tem treinado com seu preparador físico e isso tem dado resultado. Estatisticamente, não sei se ele mudou muito. O que é claro é que ele está dando tudo de si, e não sei se você leu o que o Henry disse outro dia, que era companheiro de equipe dele, mas quando ele se entrega totalmente, quando sente uma oportunidade, quando sente que pode criar perigo, ele é uma máquina. Obviamente, isso não me surpreende. Talvez quem não o conhece esperasse isso, que aos 39 anos ele não estivesse no auge. Enquanto ele quiser, ele será o melhor.

Questionado sobre a escalação da Argentina para enfrentar a Suíça, Scaloni deu pistas de que não deve fazer mudanças em relação a equipe que entrou em campo contra o Egito. O treinador também comentou sobre a recuperação dos atletas que chegaram lesionados e a importância na reta final da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

- As mudanças que fizemos foram porque acreditávamos que a equipe sempre poderia melhorar, e se não as tínhamos feito antes, era por esse motivo. No Catar, fizemos essas mudanças porque achávamos que melhoraríamos, e agora acho que conseguimos com a chegada de Leandro (Paredes). Acredito que a equipe melhorou consideravelmente na movimentação e posse de bola; estamos mais presentes no campo adversário. A inclusão de Alexis na esquerda também nos deu muito mais. Acho que fizemos alguns ajustes, sempre tendo em mente que, no início, não podíamos contar com eles, especialmente com Leandro e Nico Tagliafico. Tivemos várias dificuldades no começo; as coisas pareciam muito mais sombrias do que agora. Estou falando do começo, não do início da Copa do Mundo, mas do início da pré-temporada.

Por fim, Scaloni comentou sobre uma declaração de Lamine Yamal, que disse acreditar que a favorita a vencer a Copa do Mundo sairá da semifinal entre França e Espanha. O treinador da Argentina não alimentou a polêmica criada pelo jogador do Barcelona.

continua após a publicidade

- Não acho que seja algo ruim; são duas ótimas equipes. São favoritas. São duas ótimas equipes, ambas favoritas, e uma delas vai ser eliminada, infelizmente. Não acho que ele esteja errado em dizer isso, porque é a realidade. São duas ótimas equipes, possivelmente entre as favoritas.

Neste sábado (11), a Argentina enfrenta a Suíça, às 22h (de Brasília), em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Em caso de classificação, a Albiceleste irá encarar o vencedor do jogo entre Inglaterra e Noruega.

continua após a publicidade

Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Lionel Messi

- É o que eu penso, e não só porque sou o técnico dele. Enquanto ele tiver vontade, ele será o melhor. Logicamente, chegará o momento em que ele terá 50 anos e não será mais o melhor, mas nós, que o conhecemos, que o vemos treinar, que o vemos fazer coisas que eu nem consigo imaginar, como ele devia ser aos 23 ou 24 anos no Barcelona de Guardiola… eu nem quero pensar nisso. Já conversamos sobre isso inúmeras vezes com a comissão técnica. Ter visto aquilo deve ter sido difícil de explicar, e é por isso que todos aqueles caras com quem conversei me contaram como o Leo era naquela época. E isso não me surpreende. Acho que ele será o melhor enquanto tiver vontade, porque chegará o momento em que isso vai acabar, e é isso que o impedirá de ser o melhor.

Análise da Suíça

- Não existe adversário igual, não existe adversário fácil, todos nós sabemos disso, todos estamos cientes disso, e para mim, eles são uma equipe muito boa que compete com as melhores seleções. Eles sempre saem por cima, seja ganhando ou perdendo, mas sempre competem. Eles têm história na Copa do Mundo, têm jogadores experientes, são fisicamente fortes, é uma partida difícil. Eles serão um adversário complicado, e nós os respeitamos como a todos os outros. Eles chegaram a esta fase por um motivo; eliminaram a Colômbia, que vinha fazendo um trabalho tremendo, e todos nós pensávamos que eles poderiam estar aqui conosco. Hoje estamos falando de um adversário muito difícil com alguns jogadores interessantes, especialmente fisicamente, que são fortes.

continua após a publicidade

Lautaro Martínez e Julián Álvarez juntos

- Infelizmente, normalmente só um deles joga, exceto no outro dia, como já mencionei várias vezes, o que pode acontecer durante uma partida. Acho que eles nos deram muito quando estavam os dois em campo juntos. Mesmo para o adversário, é preocupante tê-los em campo, e é uma opção que podemos ter, não sei se desde o início ou durante a partida. Mas sempre tive em mente que eles poderiam jogar, e minha avaliação de ambos é positiva. Sou grato a eles porque trabalham incansavelmente quando não temos a bola. Bem, infelizmente, só um deles joga, e veremos amanhã.

Desempenho da Argentina na Copa

- Estamos indo bem, com exceção da partida contra Cabo Verde, que jogamos até o minuto 120. A equipe criou muitas chances e cometeu alguns erros específicos, e contra o Egito acho que jogamos ainda melhor, tivemos mais chances e alguns erros específicos, mas em termos de nosso jogo, na criação de chances, a equipe está indo bem. Mesmo no Catar, contra a Croácia, vencemos a semifinal por 3 a 0, e acho que a Croácia controlou a bola muito mais do que o Egito no outro dia, para dar um exemplo. Então, é verdade que precisamos corrigir essas duas ou três coisas para dizer que a equipe está realmente indo bem, que estamos competindo, e uma vantagem em relação ao Catar é que esta equipe já tem a Copa do Mundo no currículo. Se estamos falando sobre como a pressão de jogar uma partida como essa não pesa mais sobre eles — porque você está perdendo por 2 a 0 com 15 minutos restantes e começa a jogar a bola como se estivesse em casa — isso é um sinal de que a equipe não está sobrecarregada pela responsabilidade.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.